Xiaomi представила умную розетку: что она умеет

Компания Xiaomi представила еще один интересный гаджет для умного дома – умная розетка Miija Smart Socket Wi-Fi. Устройство имеет прочный пластиковый корпус с защитой от перегрева до 750 градусов.

Об этом пишет gagadget.com.

Розетка поддерживает технологию голосового управления. Также есть защита от высокого напряжения, перегрузки и других сбоев.

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Кроме того, на корпусе есть специальная Wi-Fi-кнопка для подключения умной розетки к смартфону, планшету, ноутбуку или компьютеру. С помощью приложения Mi Home гаджет Miija Smart Socket Wi-Fi можно сделать несколько настроек: например запускать или выключать напряжение.

Устройство можно синхронизировать со смартфоном

Смарт-розетка Xiaomi Miija Smart Socket Wi-Fi уже доступна для покупки в фирменном магазине компании по цене 7 долларов (почти 200 гривен).

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