Xiaomi выпустила компактный элекроскутер: фото

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Электроскутер Himo H1
Электроскутер Himo H1 / gizmochina.com

Подразделение компании Xiaomi – Himo – выпустило новый складной электрический скутер Himo H1. Устройство весит всего 13 кг, и его можно сложить в очень компактную конструкцию, размером с лист формата A3.

Как пишет gizmochina.com, электрический скутер можно приобрести полностью собранным. Таким образом пользователю нужно только разложить устройство, зарядить и пользоваться им.

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Чем интересен? Кроме необычной компактности, он имеет ручку, высоту которой можно отрегулировать. На руле расположен светодиодный дисплей, который заменяет приборную панель. Комбинация приборов содержит переключатель фар, сообщения об ошибке, скорость движения и т. д.

Himo H1

Himo H1 – очень компактный

Он оснащен тихим мотором мощностью 180 Вт постоянного тока. Максимальный разгон составляет 18 км/час. Новинка оснащена литий-ионным аккумулятором на 6000 мА/ч, который рассчитан на 500 циклов зарядки. Полностью зарядиться устройство может за 5 часов.

Цена. Himo H1 уже доступен на фирменном сайте Xiaomi Youpin. Там он оценен в 2999 юаней (426 долларов или 10 600 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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