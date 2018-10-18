YouTube значительно повысил трафик порносайта Pornhub

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YouTube значительно повысил трафик порносайта Pornhub
YouTube значительно повысил трафик порносайта Pornhub / Фото из открытых источников

После того, как случился сбой в работе YouTube, количество пользователей Pornhub резко возросла. Такая тенденция происходила в США.

Об этом пишет Mashable.

Как сообщили разработчики порносайта, во вторник, 16 октября, с 20:00 до 22:00 прирост любителей видео для взрослых составил 21%. Именно в это время произошло аварийное отключение популярного видеохостинга YouTube.

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Поэтому скачок трафика Pornhub связывают именно с проблемами в работе YouTube.

"Рост трафика Pornhub во время отключения YouTube, возможно, отвечает на вопрос, что смотрят американцы, когда они не могут включить старый рестлинг или клипы Beyonce", – пишут журналисты.

Напомним, в ночь на среду, 17 октября, наблюдались сложности в работе стримингового сервиса YouTube. Не работали и другие ресурсы YouTube такие как: YouTube TV и YouTube Music. При этом в компании оперативно отреагировали на жалобы пользователей, поэтому по состоянию на 6 утра сервис заработал.

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Теги: Техно Интернет Порно YouTube
Источник: Техно
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