Шахраї заробили 12 мільйонів гривень на фейкових акціях Tesla

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Шахраї продавали фальшиві акції Tesla / kyiv.gp.gov.ua

У Києві судять злодіїв, які продавали українцям несправжні акції американської компанії Tesla Motors Inc.

Пара з Одеси у період з 2017 по 2019 рік утворила в Україні низку компаній – псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", повідомляє прокуратура Києва.

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Як працювала злочинна схема?

Шахраї створили власний інтернет-ресурс, де розміщували інформацію про продаж цінних паперів компанії "Tesla", а також автомобілів цієї марки. Правоохоронці зазначили, що ніякого відношення до діяльності корпорації пара не мала. Всі гроші, які шахраї отримували від потенційних інвесторів, привласнювали.

Скільки шахраям вдалося "заробити"?

За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 мільйонів гривень.

До слова: Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено близько 250 слідчих та процесуальних дій, накладено арешт на майно підозрюваних на суму 8 мільйонів гривень, заявлено 16 цивільних позовів та скеровано міжнародно-правовий запит до Сполучених Штатів Америки.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Кримінал Техно Новини Техно Інтернет Шахрайство Tesla
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