Що таке LinkedIn: як створити профіль, щоб зацікавити роботодавця

Соціальна мережа LinkedIn з кожним роком стає все популярнішою. Однак, тут ви не знайдете милих картинок з котиками чи мотиваційними цитатами. Її використовують для пошуку і встановлення ділових контактів.

Для чого потрібен профіль в LinkedIn

Як ми вже згадували, це соцмережа для встановлення ділових контактів. Зокрема, LinkedIn можна використовувати для пошуку кондидатів чи роботи. А профіль у цій соцмережі може стати таким собі резюме.

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Отож, перша корисна функція – допомога з розвитком кар’єри. У LinkedIn можна спілкуватись з рекрутерами та співробітниками компаній. Також можна порівняти свій профіль із профілями інших учасників (послуга доступна у платній версії LinkedIn Premium) та робити висновки про свою конкурентоспроможність.

Просування бізнесу. У соцмережі можна додати у друзі потенційних бізнес-партнерів, контактувати з ними, тощо. Окрім того, тут можна шукати потенційних клієнтів та замовників.

Платна версія LinkedIn Premium

Ну і ще одна функція, що перегукується із першою, – це пошук працівників. За допомогою профілів користувачів можна знайти потенційного працівника. Часто HRи пропонують користувачеві кращі умови праці чи вищу зарплату, переманюючи людину у свою компанію.

Отож, створити профіль у LinkedIn справді важливо, а ще важливіше правильно його заповнити. Як це зробити?

Як створити профіль, щоб зацікавити роботодавця

Реєстрація у LinkedIn не сильно відрізняється від цього процесу в інших соцмережах. Однак, під час заповнення фактів про себе треба дориватись кількох принципів.

Ім'я. Профіль в LinkedIn створюють для бізнес-справ, тож треба вказувати реальні ім’я та прізвище, бажано писати латинкою. Так вас буде легше знайти і це підніме авторитет профілю в очах партнерів. А от дотепні прізвиська краще залишити Instagram.

Професійний заголовок. Дуже важливий елемент на сторінці – з нього має бути зрозуміло, хто ви і чим займаєтеся. Однак, він має бути оптимізований для пошукових систем, тож краще вживати прості і зрозумілі ключові слова.

Обов'язково вкажіть сферу вашої діяльності, щоб бути більш помітним при пошуку.

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​Контакти. Не приховуйте контактну інформацію. Вкажіть свій номер мобільного телефону, електронну пошту тощо. Це пригодиться, якщо вам захочуть запропонувати вакансію. Також можна додати посилання на сайти (особистий блог, сайт компанії і так далі)

Загальні відомості. У цьому блоці потрібно розповісти про свої кар'єрні досягнення, ваші ділові амбіції тощо.

Досвід роботи. 68% учасників використовують LinkedIn для встановлення зв'язків з колишніми бізнес-партнерами. Тож це показник, що цей пункт теж ігнорувати не варто.

Навички. Знову ж таки, як і в резюме, навики потрібно вказувати. Це допоможе під час пошуку роботи.

Фото. Це та ж історія, що із назвою. Спокусливі чи веселі фото краще публікувати в інших соцмережах, а для LinkedIn підійде фото у діловому стилі. При цьому вас має бути легко впізнати.

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