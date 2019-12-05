Що таке полярна ніч і чому вона відбувається: цікаві факти та пояснення

З 6 грудня до 6 січня у Лапландії починається полярна ніч – період, коли Сонце більше ніж 24 години не з'являється з-за обрію. Що ж таке полярна ніч, чому вона виникає та як впливає на людину? Ми спробували відповісти на ключові питання.

Де проходить полярна ніч

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Це явище можна спостерігати у Фінляндії, Норвегії, півночі Росії та в інших країнах, розташованих у північних широтах. Полярна ніч може розтягуватися на кілька місяців, занурюючи певні регіони нашої планети у морок. В цей час сонце постійно перебуває за горизонтом і не сходить взагалі. Після цього довга ніч змінюється настільки ж тривалим полярним днем, протягом якого сонце не сідає.

Полярний день припадає на літній період, а от ніч – на зиму. Цьогоріч полярна ніч у найбільшій провінції Фінляндії – Лапландії, починається 6 грудня і триватиме аж до 6 січня. Місцеві жителі звісно звикли до таких явищ, однак у жителів південних земель подібні явища викликають великий інтерес.

Найкоротша полярна ніч триває всього одну добу, а найдовша – до пів року.

До речі, ви також можете спостерігати явище полярної ночі, адже в Лапландії встановили камери, які транслюватимуть полярну ніч протягом всієї тривалості.

Чому це трапляється

Настання полярної ночі та полярного дня спостерігається завдяки наявності у Землі нахилу осі. Саме через це приполярні області та полюси виявляються нахиленими позмінно щодо Сонця.

Полярна ніч огортає населені пункти на коротший період часу ніж полярний день. Вона часто супроводжується яскравим явищем полярного сяйва – світіння окремих ділянок нічого неба, що швидко змінюється.



Полярне сяйво в Лапландії

Що таке Полярне сяйво?Це природне явище, пов'язане з сонячною активністю. Воно утворюється тоді, коли сонячні частинки після довготривалих сонячних спалахів потрапляють в космос, де їх притягує Північний магнітний полюс. Частинки взаємодіють з верхніми шарами атмосфери, внаслідок чого вивільняється велика кількість енергії і з'являється сяйво.

Як полярна ніч впливає на людину

Дефіцит сонячних променів призводить до дефіциту серотоніну – "гормону радості". Внаслідок цього у людей, що живуть в зонах полярної ночі часто спостерігається депресія, підвищена дратівливість і порушення сну.

Лікарі рекомендують не жити в таких умовах більше 15 років, інакше ослаблення імунітету може призвести до фатальних наслідків. Якщо ви плануєте провести зимовий відпочинок у містах, де спостерігається це явище, запасіться вітамінами, приготуйтеся активно займатися спортом і спати не менше восьми годин.

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