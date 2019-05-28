Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень

Вже тільки лінивий не обговорює тему скандалу з Huawei. Щодня цей конфлікт набирає все більших обертів. І як у цьому всьому не загубитися і не впасти в паніку?

Журналісти Техно 24 вирішили проаналізувати всі останні новини про скандал з Huawei та прослідкувати який вплив на користувачів матимуть всі ці події.

Початок "торгової війни"

Почнемо із того, що власне й розпалило "торгову війну" між США та Китаєм. 17 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання.

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Після підписання відповідного указу президентом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei і пов'язані з нею юридичні особи в свій "чорний список" через загрозу національній безпеці.

Насправді істинні причини такого рішення невідомі. Ймовірно, Трамп відчув небезпеку для економіки США з боку Huawei. Зауважимо, китайська компанія за останнній рік вийшла на другу позицію серед виробників смартфонів та почала серйозно притісняти Samsung, яка обіймає першу сходинку в цьому рейтингу.

Крім того, Трамп неодноразово намагавс вплинути на китайського виробника шляхом маніпуляцій. Зокрема фінансового директора компанії 1 грудня 2018 року незаконно затримали в аеропорту Ванкувера. Хоча це фактично робив канадський уряд, в таких діях вбачають вплив Трампа.

Хто відмовився співпрацювати з Huawei

Google. Далі події розвивалися дуже швидким темпом. Першою про призупинення співпраці з китайським вендором оголосила корпорація Google. Зауважимо, пошуковик залишається одноосібним постачальником операційної системи Android, а саме на ній і працюють пристрої Huawei.

Тут почалася перша хвиля паніки. Що буде далі? Мені тепер можна викинути свій смартфон? Однак у компанії поспішили запевнити, що пристрої, які вже перебувають в обігу не підпадають під заборону використання "зеленого робота" та фірмових сервісів Google.



Смартфони Huawei позбулися підтримки операційної системи Android

Детальніше про найпоширеніші питання та відповіді на них ви можете дізнатися з нашого матеріалу.

Розробка власної операційної системи. За новиною про те, що Huawei позбудеться підтримки Android в мережі почали ширитися чутки буцімто китайський вендор ще з 2012 року розробляє власну операційку. Нова ОС покликана замінити не лише Android, але й Windows.

Наразі відомо про операційку не так вже й багато. Швидше за все, вона отримає назву HongMeng. Адже компанія із Піднебесної зареєструвала нову торгову марку саме під такою назвою. Окрім того, розробники повідомляють, якщо не вдасться врегулювати конфлікт із урядом США, то вони готові запустити свій новий продукт вже до кінця 2019 року.

Демонстрація операційної системи Hongmeng від Huawei – дивіться відео

Також відомо, що операційна система HongMeng заснована на ядрі Linux і буде використовуватися в якості кросплатформенної системи, призначеної для інсталяції на різні типи пристроїв: смартфони, планшети і ноутбуки.

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Провідні виробники процесорів. Після Google в хід пішла важка артилерія. Спочатку про припинення співпраці з Huawei оголосили процесорні гіганти Intel, Qualcomm та ARM. Це неабияк вдарило по виробнику. Хоча китайський вендор вже давно використовує власні процесори у смартфонах, ноутбуки компанії все працювали на базі Intel Core.

З компанією ARM тут зовсім інша ситуація. Справа в тому, що процесори Kirin побудовані на базі ядер ARM Cortex, які й забезпечують CPU високу продуктивність. Однак впадати в паніку ще зарано. Найбільший виробник напівпровідникової продукції – компанія TSMC – оголосила, що не планує припиняти співпрацю із Huawei. Тому майбутні пристрої компанії і надалі отримуватимуть одні з найкращих процесорів на ринку – Kirin.

Microsoft. Далі в мережі почали з’являтися чутки, що компанія Microsoft припинить підтримку ноутбуків виробництва Huawei, які працюють на базі операційної системи Windows. Хоча офіційно редмондці цю інформацію не підтвердили, Microsoft припинила продажі ноутбука Huawei MateBook X Pro в своєму онлайн-магазині та видалила Huawei із списку партнерів.

Однак і тут паніка не умісна, адже як згадувалося раніше операційна система Huawei цілком може замінити Android та Windows.

SD Association та Wi-Fi Alliance. Ще одна сумна новина. Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що партнерські стосунки з Huawei розірве два величезні альянси SD та Wi-Fi.

Некомерційна організація SD Association, що встановлює стандарти карт пам'яті, вже виключила китайську компанію із списку партнерів.

Також в корпорації офіційно підтвердили, що зупинили співпрацю з Huawei через нещодавній наказ Міністерства торгівлі США. Це означає, що Huawei більше не зможе офіційно виробляти і продавати пристрої з підтримкою SD-карт, які використовують стандарти SD Association.

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Однак і тут не все так однозначно. Huawei вже давно виробляє карти пам'яті власного стандарту NanoMemory. Вони набагато менші за традиційні microSD-карти і за розмірами нагадують SIM-карти формату nano. Щоправда, знайти в продажу такі накопичувачі вкрай складно.

Що стосується Wi-Fi Alliance, то тут взагалі причин для паніки немає. Смартфони Huawei зможуть використовувати бездротові технології без проблем, тільки от сама компанія не зможе зробити будь-який внесок у розвиток цієї технології.

Розробка 5G. Також уряд США закликав європейські країни відсторонити Huawei від впровадження технології 5G. Зауважимо, саме компанія із Піднебесної зробила чималий внесок в розвиток мереж п’ятого покоління. За заявами представників компанії, у Huawei більше патентів, пов'язаних з 5G, ніж у всіх американських компаній, разом узятих. Компанії належить більше 16 000 патентів в галузі 5G і Huawei посідає перше місце у відповідному рейтингу з часткою 20%. На всі компанії в США, які мають патенти 5G, припадає 15% в даному рейтингу.

Що буде з Huawei?

Які висновки можна зробити? Якщо ви придбали смартфон Huawei не поспішайте відправляти його до смітника зі словами "кому він тепер треба". Наразі точно не відомо чи вдасться компанії владнати конфлікт з американським урядом, але представники китайського вендора роблять все можливе аби повернутися на світовий ринок.

Якщо ж провідні компанії США продовжать ізоляцію Huawei, на нас чекає цікавий розвиток подій. Перш за все, Huawei займає провідні позиції на ринку смартфонів і виникає логічне питання: чи зможе хтось її гідно замінити, якщо ж її все таки посунуть?



Наразі не відомо чи вдасться Huawei врегулювати конфлікт з урядом США

Окрім цього всього, ще до початку "торгової війни" компанія з Піднебесної запланувала на осінь презентацію нових смартфонів лінійки Mate. З огляду на всі ці події, представлена новинка може отримати нову операційну систему і не тільки.

А поки зберігайте спокій та слідкуйте за новинами.

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