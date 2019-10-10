Смартфон Essential Phone отримав дуже неординарний дизайн
Генеральний директор компанії Essential Енді Рубін, який також є одним із засновників Android, презентував новий смартфон Essential Phone. Пристрій виглядає дуже незвично – дуже витягнутий дисплей і не має нічого спільного зі смартфонами, що зараз є на ринку.
Фото новинки Енді Рубін оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.
Насправді, на фото ми бачимо 4 пристрої. Кожен з них має величезний модуль основної камери, який оснащений одним сенсором.
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У лівому верхньому куті є світлодіодний спалах, а сканер відбитків пальців розташували під камерою. Цікаво, що кольори корпусу не можна визначити, бо забарвлення змінюється під різним кутом огляду.
На ще одному фото можна побачити передню панель. Він має дисплей з дуже високим співвідношенням сторін. У лівому куті розміщена фронтальна камера.
Ще один знімок показує, що на смартфоні запустили одразу кілька програм і вони розміщені одна над одною.
Щодо старту продажів або ціни – інформації поки немає. Будемо і надалі моніторити Twitter Рубіна.
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