Смартфон Essential Phone отримав дуже неординарний дизайн

Генеральний директор компанії Essential Енді Рубін, який також є одним із засновників Android, презентував новий смартфон Essential Phone. Пристрій виглядає дуже незвично – дуже витягнутий дисплей і не має нічого спільного зі смартфонами, що зараз є на ринку.

Фото новинки Енді Рубін оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Насправді, на фото ми бачимо 4 пристрої. Кожен з них має величезний модуль основної камери, який оснащений одним сенсором.

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У лівому верхньому куті є світлодіодний спалах, а сканер відбитків пальців розташували під камерою. Цікаво, що кольори корпусу не можна визначити, бо забарвлення змінюється під різним кутом огляду.

...still dialing in the colors pic.twitter.com/4gEpFU7mpZ — Andy Rubin (@Arubin) 8 жовтня 2019 р.

На ще одному фото можна побачити передню панель. Він має дисплей з дуже високим співвідношенням сторін. У лівому куті розміщена фронтальна камера.

Ще один знімок показує, що на смартфоні запустили одразу кілька програм і вони розміщені одна над одною.

Щодо старту продажів або ціни – інформації поки немає. Будемо і надалі моніторити Twitter Рубіна.

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