Смартфон Redmi Note 7 подешевшав і отримав новий колір

Один із найпопулярніших смартфонів компанії Xiaomi Redmi Note 7 подешевшав. Крім того, він отримав світло-сірий варіант кольору. Про це заявив глава бренду Redmi Лю Вейбін.

Як пише видання Gizchina, світові продажі смартфонів Redmi Note 7 за півроку перевищили позначку 15 мільйонів одиниць.

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Під час старту продажів були тільки три варіанти кольору: у синьому, золотому та чорному. Згодом додали ще модель у рожевому кольорі.

Redmi Note 7 у новому кольорі

Нова ціна. Redmi Note 7 з 6 оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті подешевшав до 175 доларів (4 500 гривень).

Чим цікавий. Redmi Note 7 є смартфоном середнього рівня. Він оснащений процесором Snapdragon 660. Діагональ IPS-екрану становить 6,3 дюйма. Основна камера подвійна з роздільною здатністю 48 Мп + 5 Мп. Фронтальна камера на 13 Мп.

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