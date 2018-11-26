Sony PlayStation 5: відома ймовірна дата релізу та ціна ігрової консолі

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Sony PlayStation 5: дата релізу та ціна
Sony PlayStation 5: дата релізу та ціна / Фото з вільних джерел

Нещодавно останній моделі ігрової приставки від Sony – PlayStation 4 виповнилося 5 років. Саме до цієї знакової дати інсайдери вирішили опублікувати нову інформацію, щодо наступного покоління консолей, зокрема і приблизну дату виходу та ціну.

Про це повідомляє Geekon.

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Згідно з інсайдерським витоком, п'яту PlayStation варто очікувати в продажу вже в 2020 році. Це означає, що 2019 рік повинен стати початком масштабної рекламної кампанії консолі, а перший тизер, можливо, з'явиться вже під Новий Рік.

Ці дані анонімний користувач опублікував на популярному форумі Reddit, стверджуючи що володіє інформацією прямо з заводу Sony. В їх графіку зразковими датами релізу PS5 на ринку стоїть проміжок між квітнем і листопадом 2020 року.

Sony PlayStation 5
Ймовірний дизайн Sony PlayStation 5

Інсайдер також стверджує, що знає приблизну ціну на PlayStation 5 зі старту продажів. Так, любителям якісного консольного геймінгу доведеться викласти за нову консоль 500 доларів (близько 13 300 гривень).

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З попередніх чуток і витоків відомо також про деякі технічні характеристики пристрою. Найголовніше – приставка буде комплектуватися 8-ядерним процесором AMD Ryzen і підтримуватиме геймінг в роздільній здатності 4K з частотою кадрів 60 fps.

Відзначимо, офіційних спростувань або підтверджень даних зливів від Sony поки не надходило.

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Теги: Техно Ігри Ґаджети Sony PlayStation
Джерело: Техно
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