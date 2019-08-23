Sony та Yamaha представили мікроавтобус майбутнього: фото

Компанія Sony спільно з Yamaha Motor розробили безпілотний мікроавтобус. Новинка отримала назву SC-1 Sociable Cart та являє собою п’ятимісний автомобіль оснащений всередині 49-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 4К і чотирма 55-дюймовими 4K-екранами зовні.

Особливості мікроавтобуса. Як повідомляється на офіційному сайті Sony, SC-1 Sociable Cart включає технології автономного водіння компанії Yamaha Motor і високотехнологічні розважальні системи від Sony.

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Мікроавтобус використовує камери, ультразвукові датчики і лідар для навігації і має максимальну швидкість 19 кілометрів на годину. У SC-1 можуть розміститися п'ять пасажирів.

Як повідомляється, машина оснащена технологією змішаної реальності і має один великий, 49-дюймовий 4K-екран всередині. При цьому зовні SC-1 оснащений чотирма ще більшими 4K-екранами, що мають діагональ 55 дюймів. Що буде виводитися на них, поки неясно, але ймовірно, це буде реклама.



SC-1 Sociable Cart

Дата випуску. Sony і Yamaha відзначають, що розроблений SC-1 не надійде в продаж. При цьому очікується, що такі мікроавтобуси будуть використовуватися в Японії (SC-1, згідно з інформацією розробників, може використовуватися в таких місцях, як поля для гольфу, парки розваг, комерційні підприємства) – вже в фіскальному 2019 році (у Японії він закінчується 31 березня 2020 року).

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