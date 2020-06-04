Компанія SpaceX не збирається відпочивати після історичного запуску корабля Crew Dragon. Адже заплановані місії повинні бути здійснені вчасно. З самісінього ранку, о 4:25 за Києвом, SpaceX запустила ще одну ракету Falcon 9, на борту якої перебували 60 супутників Starlink.

24 канал неодноразово розповідав про Starlink, адже саме в рамках цієї місії SpaceX здійснює найбільшу кількість супутників, які забезпечать планету супутниковим інтернетом.

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Деталі запуску

Ракету Falcon 9 запустили з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Це вже восьмий запуск супутників Starlink. Незабаром після запуску SpaceX відзвітувала про успішне виведення супутників на орбіту.

Відео запуску Falcon 9 місія Starlink

Компанія Ілона Маска також зазначила, що цього разу в космос вперше відправили супутники обладнані спеціальними козирками для захисту від сонячного світла.

Очікується, що оновлений дизайн дозволить вирішити проблему відбиття сонячного світла сузір'ям супутників. Астрономи вже не раз скаржилися на перешкоди в спостереженні космічних об'єктів, що створюються присутністю супутників SpaceX на орбіті.

Відео виведення супутників Starlink на орбіту

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Окремою окрасою запуску стала, як завжди видовищна посадка першого ступеня ракети Falcon 9 на плавучу платформу Of course i still love you в Атлантичному океані.

Відео посадки першого ступеня Falcon 9

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

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Що таке Starlink?Це проєкт сузір'я супутників компанії SpaceX, які покликані забезпечити Землю не дорогим та швидким інтернетом. Наразі компанія розпочала продавати послуги в деяких частинах США та Канади, після 24-х запусків такі послуги стануть доступні по всьому світу.



Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.