SpaceX провела тринадцяте успішне випробування капсули Crew Dragon: відео

Компанія SpaceX опублікувала відеозвіт з випробування свого космічного корабля Crew Dragon. Інженери протестували систему посадки пасажирської капсули в позаштатних умовах.

Що відомо про нове випробування? На відео можна побачити, що капсулу скинули з літака і вона приземлилася на трьох парашутах замість запланованих чотирьох.

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За даними SpaceX, компанія провела вже 13 успішних тестів парашутів Mark 3 оновленої конструкції. Це випробування показує можливості посадкової системи при виникненні екстремальних навантажень.

Випробування капсули SpaceX Crew Dragon – дивіться відео

Інші випробування капсули. Безпілотну місію з польоту до МКС корабель Crew Dragon виконав на початку 2019 року. Вважається, що космічний апарат до сих пір не готовий до польотів з пасажирами на борту. На черзі – нові тести по відділенню в польоті капсули від ракети в разі виникнення критичних неполадок після зльоту, а також інші перевірки безпеки.

Перший політ капсули з астронавтами та деталі місії. Глава SpaceX Ілон Маск і адміністратор NASA Джим Брайденстайн розраховують, що політ Crew Dragon з астронавтами може відбутися вже в першій половині 2020 року. Доставка людей на МКС стане головним досягненням комерційного проекту Commercial Crew Program, в якому, крім SpaceX, бере участь Boeing зі своїм космічним кораблем Starliner.

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