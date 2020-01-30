Спалах коронавірусу: Google закриває всі офіси в Китаї, Гонконгу та Тайвані

Через епідемію смертельного коронавірусу, що забрав життя 170 людей, корпорація Google вирішила тимчасово закрити всі офіси в Китаї, Гонконгу та Тайвані.

Про це передає видання BBC. У компанії чотири офісу на материковому Китаї. Як відомо, пошукова система Google недоступна в Китаї. Її офіси займаються продажами і проектуванням для її рекламного бізнесу.

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Що буде з працівниками

Як повідомили у Google, вони призупинили поїздки співробітників в Китай і Гонконг. При цьому, ті працівники, що зараз перебувають у Китаї, будуть працювати з дому. Корпорація радить їм якомога швидше покидати офіси та щонайменше два тижні провести вдома.

Техногіганти закривають заводи

До схожих кроків вдаються й інші технологічні гіганти. Зокрема, Microsoft і Amazon обмежили подорожі співробітників в Китай і з нього. Ще раніше корпорація Facebook рекомендувала своїм працівникам не їздити до Китаю.

Також стало відомо, що компанія Tesla тимчасово закрила свою фабрику в Шанхаї. Це призведе до затримки виробництва Model 3 і в кінцевому підсумку негативно вплине на прибуток.

Не працюють і китайські складальні заводи компаній Ford та Toyota.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Зокрема, вірус зафіксували в Таїланді, Японії, Гонконгу, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США. Наразі в Україні було зафіксовано кілька підозр на цей вірус, але поки жоден випадок зараження не підтвердили.



Станом на 30 січня зафіксовано понад 7 тисяч інфікованих вірусом та вже загинуло 170 людей (всі загиблі є жителями Китаю).