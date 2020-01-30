24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Спалах коронавірусу: Google закриває всі офіси в Китаї, Гонконгу та Тайвані

396 Читать новость на русском
Google закриває всі офіси в Китаї, Гонконгу та Тайвані / medium.com

Через епідемію смертельного коронавірусу, що забрав життя 170 людей, корпорація Google вирішила тимчасово закрити всі офіси в Китаї, Гонконгу та Тайвані.

Про це передає видання BBC. У компанії чотири офісу на материковому Китаї. Як відомо, пошукова система Google недоступна в Китаї. Її офіси займаються продажами і проектуванням для її рекламного бізнесу.

Цікаво: Експерти визначили найдорожчий бренд світу у 2020 році

Що буде з працівниками

Як повідомили у Google, вони призупинили поїздки співробітників в Китай і Гонконг. При цьому, ті працівники, що зараз перебувають у Китаї, будуть працювати з дому. Корпорація радить їм якомога швидше покидати офіси та щонайменше два тижні провести вдома.

Техногіганти закривають заводи

До схожих кроків вдаються й інші технологічні гіганти. Зокрема, Microsoft і Amazon обмежили подорожі співробітників в Китай і з нього. Ще раніше корпорація Facebook рекомендувала своїм працівникам не їздити до Китаю.

Також стало відомо, що компанія Tesla тимчасово закрила свою фабрику в Шанхаї. Це призведе до затримки виробництва Model 3 і в кінцевому підсумку негативно вплине на прибуток.

Не працюють і китайські складальні заводи компаній Ford та Toyota.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Зокрема, вірус зафіксували в Таїланді, Японії, Гонконгу, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США. Наразі в Україні було зафіксовано кілька підозр на цей вірус, але поки жоден випадок зараження не підтвердили.

Станом на 30 січня зафіксовано понад 7 тисяч інфікованих вірусом та вже загинуло 170 людей (всі загиблі є жителями Китаю).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Чому гривня почала падати: пояснення НБУ
сьогодні
7010
Автор: Ірина Полицька
Теги: Китай Google Коронавірус 2020 Здоров'я Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:15 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 17057
сьогодні 13:02 Українській Вікіпедії – 16 років: як все починалося
304
сьогодні 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 5004
28 січня 21:13 Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати
Назар Токар 512
28 січня 16:02 6 цікавих девайсів Xiaomi до 2 тисяч гривень
Ірина Полицька 9620
Новини
Більше новин
Залиште відгук