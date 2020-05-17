Стартап показав кишеньковий антибактеріальний засіб для смартфонів та окулярів: відео

Велика частина корпусу сучасних смартфонів зроблена зі скла, яке швидко покривається відбитками пальців. Найчастіше користувачі протирають дисплей підручними засобами, що ушкоджує оліофобне покриття та залишає на екрані мікроподряпини. Невеликий стартап розробив портативний протимікробну засіб для чищення, здатний продовжити життя будь-якої скляної поверхні.

Творці UnSmudge запевняють, що протирання смартфона або окулярів футболкою, як це роблять багато людей, не усуває до кінця бруд, не вбиває бактерії і навіть залишає мікроподряпини.

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Звичайно, можна використовувати мікрофібру, але часто такий шматок тканини лежить в сумці, кишені або тумбі і по суті має ті ж недоліки, що і футболка.

Що пропонує стартап

UnSmudge являє собою невеликий флакон в м'якій оболонці, всередині якого знаходиться дезінфікуючий засіб. Все це зберігається в прозорому кейсі. Спрей наноситься на скляну поверхню, після чого протирається подушечкою з мікрофібри. Крім того, спеціально для окулярів передбачений м'який зажим, яким зручно очищати лінзу відразу з двох сторін, не торкаючись її.

Відео детальніше розповідає про розробку:

Виробник заявляє, що спрей вбиває всі мікроби та віруси. Крім того, рідина можна поповнювати після того, як вона закінчується.

Ціна

UnSmudge доступний за 22 долари на Kickstarter. Початок поставок заплановано на серпень 2020 року. На момент написання новини в проект інвестовано близько 30 тисяч доларів при необхідному порозі в 5 тисяч.

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