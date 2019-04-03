Steam не працює: що трапилось з ігровою платформою

Популярний сервіс Steam не запускається. Платформа займається цифровим поширенням комп'ютерних ігор. Проблеми із доступом виникли у багатьох користувачів по всьому світу. В тому числі і в Україні.

Як бачимо на карті сервісу Downdetector, проблеми із доступом виникли у користувачів в Європі, а також у російських та білоруських геймерів. Що стосується України, то найбільше проблем із Steam виникло у гравців із Києва та Харкова.

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Найпоширеніші проблеми. Як свідчить сайт Downdetector, 41% користувачів поскаржились на те, що не можуть увійти у Steam. Для 39% геймерів було складно грати онлайн-ігри. А ще 18% загалом скаржились на проблеми на сайті.

Загалом обурливі коментарі на сайті залишили 8 тисяч користувачів. Найсерйозніші проблеми із доступом до Steam були ввечері 2 квітня та близько 2 ночі 3 квітня.

В компанії наразі ніяк не коментують проблему. Тож у чому причина збою, а також коли сервіс запрацює нормально – поки невідомо.

Де не працює Steam

Що таке Steam? Це ігрова платформа, що належить компанії Valve. Сервіс пропонує гравцям купувати і завантажувати ігри. Також він забезпечує внутрішньоігровий голосовий зв'язок і чат. Steam також забезпечує регулярне оновлення ігор та хмарні збереження ігор. Станом на 2018 рік сервіс мав 150 мільйонів зареєстрованих користувачів.

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