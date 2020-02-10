Steam та гра CS: GO б'ють рекорди відвідуваності: деталі

Минулого тижня в цифровому магазині Steam встановили новий рекорд відвідуваності в 18,8 мільйона одночасних користувачів. Як виявилося, це була лише своєрідна репетиція перед взяттям більш знакового рубежа – 19,1 мільйона користувачів.

Що відомо про новий рекорд

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Новий рекорд встановили в неділю, 9 лютого. Цікаво, попередній рекорд онлайну тримався понад два роки з січня 2018 року. Тоді на тлі хвилі популярності королівської битви PlayerUnknown's Battlegrounds в Steam заглянуло 18,5 мільйона користувачів, повідомляє Overclockers.



Рекорд відвідуваності Steam

Інші "рекордсмени"

Попутно вистрілив інший проект Valve, багатокористувацький шутер Counter-Strike: Global Offensive. Відповідно до внутрішньої статистики Steam, на вікенд було зафіксовано 901 тисяч одночасних гравців.



Популярність Counter-Strike: Global Offensive зростає

Як відомо, в грудні 2018 року шутер CS: GO перевели на умовно-безкоштовну модель розповсюдження. Одним з видів монетизації став продаж сезонних бойових пропусків. У п'ятницю, 7 лютого, Valve почала розпродаж бойового пропуску операції Shattered Web і рівнів розвитку до нього, які можна придбати зі знижкою до 45%.

Що таке Shattered Web? Популярна операція Counter-Strike: Global Offensive, випущена в листопаді 2019 року. Вона додає в гру так званих "агентів". Це спеціальні персонажі, доступні обом командам. Для їх розблокування потрібно виконувати місії і заробляти зірки, або ж купувати пакети зірок за реальні гроші. Крім того, за операцію передбачені нагороди у вигляді скінів колекцій Shattered Web, Norse, St Marc і Canals.

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