Трамп заборонив використовувати обладнання Huawei: що про це відомо

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Трамп заборонив використовувати обладнання Huawei
Трамп заборонив використовувати обладнання Huawei / Images.axios.com

Американський президент підписав відповідний указ про заборону використанні обладнання Huawei у США.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання, яке загрожує інтересам країни, повідомляє Axios.

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Яка користь із цієї заборони для США. Зокрема, указ стосується китайської компанії Huawei. Великі американські компанії вже не використовують обладнання Huawei, оскільки це заборонено. При цьому, розпорядження президента швидше торкнеться невеликих підприємств, які намагаються заощадити на використанні технологій китайської компанії.

Радники Трампа вже кілька місяців закликали його підписати цей документ, проте президент відмовлявся, побоюючись поставити під загрозу торговельну угоду з Китаєм.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Дональд Трамп Huawei Новини США
Джерело: Техно 24
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