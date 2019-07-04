Цифра дня: скільки заробили мобільні додатки у 2019 році

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Скільки заробили мобільні додатки у 2019 році
Скільки заробили мобільні додатки у 2019 році / unsplash.com

Додатки на App Store та Google Play сукупно отримали 39,7 мільярдів доларів прибутку. Це одразу на 15,4% більше минулорічного показника (34,4 мільярди доларів).

Про це свідчать результати дослідження, проведеного сервісом Sensor Tower, передає ain.ua.

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Зокрема, користувачі App Store витратили на додатки 25,5 мільярда доларів. При цьому у Google Play купили 14,2 мільярда доларів. Цікаво, що магазин Apple приносить на 80% більше виручки, але зростає він повільніше.

Найпопулярніші додатки. Трійка лідерів за кількістю скачувань виглядає таким чином: WhatsApp, Messenger і Facebook. На четвертому місці опинився TikTok – він обійшов Instagram, опустивши його на 5 сходинку.

скільки заробили мобільні додатки у 2019 році

Скільки заробляють магазини додатків

Що стосується ігор, то на них загалом користувачі витратили на 11,3% більше, ніж минулого року. Так, в App Store на них витратили 17,6 мільярдів доларів, а в Google Play – 12 мільярдів доларів.

Скільки користувачі витратили на мобільні ігри

Скільки користувачі витратили на мобільні ігри

Найпопулярнішими іграми є:

  1. Honor of Kings
  2. Fate/Grand Order
  3. Monster Strike
  4. Candy Crush Saga
  5. PUBG Mobile

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Google Play Google Apple Ігри
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