Цифра дня: скільки заробили мобільні додатки у 2019 році
Додатки на App Store та Google Play сукупно отримали 39,7 мільярдів доларів прибутку. Це одразу на 15,4% більше минулорічного показника (34,4 мільярди доларів).
Про це свідчать результати дослідження, проведеного сервісом Sensor Tower, передає ain.ua.
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Зокрема, користувачі App Store витратили на додатки 25,5 мільярда доларів. При цьому у Google Play купили 14,2 мільярда доларів. Цікаво, що магазин Apple приносить на 80% більше виручки, але зростає він повільніше.
Найпопулярніші додатки. Трійка лідерів за кількістю скачувань виглядає таким чином: WhatsApp, Messenger і Facebook. На четвертому місці опинився TikTok – він обійшов Instagram, опустивши його на 5 сходинку.
Скільки заробляють магазини додатків
Що стосується ігор, то на них загалом користувачі витратили на 11,3% більше, ніж минулого року. Так, в App Store на них витратили 17,6 мільярдів доларів, а в Google Play – 12 мільярдів доларів.
Скільки користувачі витратили на мобільні ігри
Найпопулярнішими іграми є:
- Honor of Kings
- Fate/Grand Order
- Monster Strike
- Candy Crush Saga
- PUBG Mobile
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