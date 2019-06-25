Цифра дня: Xiaomi встановила рекорд щодо продажу Mi Band 4

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Xiaomi продала мільйон примірників Mi Band 4
Xiaomi продала мільйон примірників Mi Band 4 / akket.com

Трохи більше тижня тому новий фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 надійшов у продаж в Китаї. В вже за 8 днів компанія зуміла продати понад мільйон примірників цієї моделі.

При цьому глобальний продаж стартує лише цього тижня. Відповідний пост вже з’явився у китайській соціальній мережі Weibo.

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Як заявили у Xiaomi, їм доводилося відправляти по 5000 одиниць щогодини. Це новий рекорд компанії. Для порівняння, торішній Mi Band 3 перетнув таку позначку через тільки 17 днів.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 вже встановив рекорд 

Що відомо про Mi Band 4. Новий фітнес-трекер отримав кольоровий AMOLED-дисплей з діагоналлю 0,95 дюймів і роздільною здатністю 240 × 120 пікселів. Він має захист від води за стандартом 5ATM. Він має датчик відстеження пульсу, декілька режимів тренувань та акумулятор на 135 мАг (до 20 днів роботи).

Коли чекати в Україні. Наразі новинка доступна для попереднього замовлення за ціною 1 299 гривень. При цьому Mi Smart Band 4 (саме таку назву він отримав в Україні) офіційно надійде у продаж 26 червня.

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Теги: Техно Xiaomi Фітнес-трекер Ґаджети
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