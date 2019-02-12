У США розробили програму, яка стежить за жителями: цікаві деталі

1357 Читать новость на русском
Додаток схожий на гру SimSity
Додаток схожий на гру SimSity / Unsplash

Програма Replica використовує дані для побудови симулятора міста, наче у грі SimCity.

Sidewalk Labs – підрозділ Alphabet, дочірньої компанії Google – розробив програму, яка збирає інформацію про активність жителів міста і використовує її для міського планування, повідомляє The Intercept.

Читайте також: Як правильно орендувати житло: нюанси і поради

Звичайні методики збору даних, якими користуються інженери при плануванні міста, – опитування, різні вимірювання пасажиропотоку тощо – трудомісткі, забирають забагато часу та нерідко неточні.

Натомість програма Replica у реальному часі відслідковує переміщення мобільних пристроїв, якими користуються містяни.

Це дозволяє визначити точну кількість людей в конкретний період часу на певній вулиці; спосіб, в який вони переміщуються, – пішки, машиною, велосипедом, автобусом; а також куди вони прямують – на роботу, на закупи, до школи, додому тощо.

Отримані дані анонімізуються та використовуються у побудові симулятора міста, наче у грі SimCity.

Дані про переміщення смартфонів розробники отримують, зокрема, від мобільних операторів. У Sidewalk Labs запевняють, що завдяки шифруванню інформація надходить у вигляді анонімних показників, з яких формується цифрове населення симулятора міста.

Критики зазначають, що навіть якщо це так, то нескладно вирахувати конкретну людину, маючи хоча б чотири ланки даних про щоденний маршрут.

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
5038
Теги: Техно Новини нерухомості Новини нерухомості світу Будівництво Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
сьогодні 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 223
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 882
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
1482
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3440
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
9 лютого 20:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
2167
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
9 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 1393
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук