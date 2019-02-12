У США розробили програму, яка стежить за жителями: цікаві деталі

Програма Replica використовує дані для побудови симулятора міста, наче у грі SimCity.

Sidewalk Labs – підрозділ Alphabet, дочірньої компанії Google – розробив програму, яка збирає інформацію про активність жителів міста і використовує її для міського планування, повідомляє The Intercept.

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Звичайні методики збору даних, якими користуються інженери при плануванні міста, – опитування, різні вимірювання пасажиропотоку тощо – трудомісткі, забирають забагато часу та нерідко неточні.

Натомість програма Replica у реальному часі відслідковує переміщення мобільних пристроїв, якими користуються містяни.

Це дозволяє визначити точну кількість людей в конкретний період часу на певній вулиці; спосіб, в який вони переміщуються, – пішки, машиною, велосипедом, автобусом; а також куди вони прямують – на роботу, на закупи, до школи, додому тощо.

Отримані дані анонімізуються та використовуються у побудові симулятора міста, наче у грі SimCity.

Дані про переміщення смартфонів розробники отримують, зокрема, від мобільних операторів. У Sidewalk Labs запевняють, що завдяки шифруванню інформація надходить у вигляді анонімних показників, з яких формується цифрове населення симулятора міста.

Критики зазначають, що навіть якщо це так, то нескладно вирахувати конкретну людину, маючи хоча б чотири ланки даних про щоденний маршрут.