24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

У США вибухнула міжпланетна ракета SpaceX: вражаюче відео

- Читать новость на русском
Вибух ракети у США / скріншот з відео

Дослідний зразок ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска, яку розробляють для міжпланетних перельотів, вибухнув у суботу, 29 лютого, під час випробувань на полігоні Бока-Чіка у штаті Техас.

Автор проєкту Next Spaceflight Майкл Бейлор заявив, що випробування знаходяться на ранній стадії і тому турбуватися нема про що. За його словами, розробники зроблять висновки після того, що сталося. Про це повідомляє GeekWire.

До теми: SpaceX возитиме туристів в космос на рекордну висоту

При наддуві рідким азотом нижня частина ракети вибухнула, її фрагменти розлетілися на кілька десятків метрів. Про потерпілих або руйнування даних наразі немає. Випробування транслювалося у прямому ефірі.

Дивіться відео вибуху ракети у США:

 

Що відомо про SpaceXАмериканська приватна фірма, що працює в галузі будівництва космічного транспорту. Також це відомий виробник ракет-носіїв сімейства Falcon і космічних кораблів Dragon.

Штаб-квартира SpaceX знаходиться в Готорні (штат Каліфорнія, США). Компанію заснував інженер, винахідник та підприємець Ілон Маск.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: що розглядатимуть депутати
29 лютого
Автор: Емал Набі
Теги: SpaceX Ілон Маск Новини США Новини Техно Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк
27 лютого 21:02 Для чого переплачувати: 5 недорогих смартфонів до трьох тисяч гривень
Ірина Полицька
26 лютого 19:05 Як зручно перенести дані між iPhone і Android: детальна інструкція
Михайло Года
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук