У США вибухнула міжпланетна ракета SpaceX: вражаюче відео

Дослідний зразок ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска, яку розробляють для міжпланетних перельотів, вибухнув у суботу, 29 лютого, під час випробувань на полігоні Бока-Чіка у штаті Техас.

Автор проєкту Next Spaceflight Майкл Бейлор заявив, що випробування знаходяться на ранній стадії і тому турбуватися нема про що. За його словами, розробники зроблять висновки після того, що сталося. Про це повідомляє GeekWire.

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При наддуві рідким азотом нижня частина ракети вибухнула, її фрагменти розлетілися на кілька десятків метрів. Про потерпілих або руйнування даних наразі немає. Випробування транслювалося у прямому ефірі.

Дивіться відео вибуху ракети у США:

Що відомо про SpaceXАмериканська приватна фірма, що працює в галузі будівництва космічного транспорту. Також це відомий виробник ракет-носіїв сімейства Falcon і космічних кораблів Dragon.



Штаб-квартира SpaceX знаходиться в Готорні (штат Каліфорнія, США). Компанію заснував інженер, винахідник та підприємець Ілон Маск.

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