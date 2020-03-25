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Українці розробляють додаток, що попереджатиме про ймовірність зараження COVID-19

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Додаток допоможе інформувати про зараження коронавірусом / unsplash.com

Український інститут майбутнього (UIF) працює над розробкою додатка, що допоможе виявляти і попереджати потенційно хворих на коронавірус. Майбутній застосунок має визначати симптоми COVID-19, а також інформувати усіх, хто контактував з потенційним хворим.

Як розровів виконавчий директор Українського інституту Майбутнього (UIF) Віктор Андрусів, вони планують презентувати додаток вже у найближчі кілька днів.

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Як працюватиме додаток

За словами Андрусіва, майбутній застосунок виконуватиме кілька ключових функцій програми:

  • тестування симптомів;
  • інформування всіх, хто контактував з потенційним хворим;
  • інструктаж користувача щодо переліку кроків, які потрібно зробити у разі підозри на COVID-19;
  • попередній запис в лікарні, аптеки, магазини;
  • геолокація найближчих випадків захворювання;
  • push-повідомлення про важливі новини, що стосується поширення коронавірусу

На розробку цього додатку звернув увагу власник порталу Doc.ua, співкерівник Штабу боротьби з поширенням епідемії коронавірусу у Києві, Ігор Ліскі. Він закликав представників ІТ-бізнесу долучитися до розробки цієї програми, а також профінансувати його запуск.

"Хто може швидко і якісно зробити або профінансувати, звертайтеся до Віктора Андрусіва", – додав бізнесмен.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 25 березня в Україні лабораторно підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом. 4 випадки закінчились смертю.

Жертвами коронавірусу стали жінки у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також 25 березня стало відомо про смерть чоловіка, він жив на Тернопільщині. Ще троє українок померли від коронавірусу в Італії.

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Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Техно Інтернет Новини Техно
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