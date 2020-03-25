Українці розробляють додаток, що попереджатиме про ймовірність зараження COVID-19
Український інститут майбутнього (UIF) працює над розробкою додатка, що допоможе виявляти і попереджати потенційно хворих на коронавірус. Майбутній застосунок має визначати симптоми COVID-19, а також інформувати усіх, хто контактував з потенційним хворим.
Як розровів виконавчий директор Українського інституту Майбутнього (UIF) Віктор Андрусів, вони планують презентувати додаток вже у найближчі кілька днів.
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Як працюватиме додаток
За словами Андрусіва, майбутній застосунок виконуватиме кілька ключових функцій програми:
- тестування симптомів;
- інформування всіх, хто контактував з потенційним хворим;
- інструктаж користувача щодо переліку кроків, які потрібно зробити у разі підозри на COVID-19;
- попередній запис в лікарні, аптеки, магазини;
- геолокація найближчих випадків захворювання;
- push-повідомлення про важливі новини, що стосується поширення коронавірусу
На розробку цього додатку звернув увагу власник порталу Doc.ua, співкерівник Штабу боротьби з поширенням епідемії коронавірусу у Києві, Ігор Ліскі. Він закликав представників ІТ-бізнесу долучитися до розробки цієї програми, а також профінансувати його запуск.
"Хто може швидко і якісно зробити або профінансувати, звертайтеся до Віктора Андрусіва", – додав бізнесмен.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 25 березня в Україні лабораторно підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом. 4 випадки закінчились смертю.
Жертвами коронавірусу стали жінки у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також 25 березня стало відомо про смерть чоловіка, він жив на Тернопільщині. Ще троє українок померли від коронавірусу в Італії.
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