Україну обрали для участі в проєкті для транскордонного електронного підпису: мета

Україна братиме участь у пілотних проєктах для тестування транскордонного електронного підпису. В перспективі це допоможе українцям укладати контракти за допомогою цифрового електронного підпису з іноземними компаніями.

Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, участь у цьому проєкті стане одним із кроків у цьому напрямку.

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Україну обрали серед країн Східного Партнерства ЄС. Відбір проводили, враховуючи адаптацію українського законодавства та технічної реалізації вимог у сфері електронних довірчих послуг.

Мета цього пілотного проєкту – досягнути технічної транскордонної інтероперабельності (здатність до взаємодії) кваліфікованих електронних підписів.

Це дасть змогу підписувати угоди та інші документи з іноземними компаніями за допомогою електронного підпису. В рамках проєкту, Зокрема, Україна тестуватиме е-підписи на реальних прикладах застосування в Естонії та Молдові.

Е-підписи в Україні

В Україні електронний підпис доступний вже кілька років. Отримати такий підпис українці можуть в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).

Активно користуються електронним підписом і очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. зокрема, нещодавно він підписав меморандум з главою Національного банку за допомогою електронного цифрового підпису.

Що таке електронний підпис? Електронний цифровий підпис або ЕЦП це той же підпис, тільки в електронній формі. При чому за правовим статусом в Україні він прирівняний до власноручного підпису або печатки.



Його отримують за результатами криптографічного перетворення та можуть додавати до інших даних або документів. Зокрема, за допомогою ЕЦП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.

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