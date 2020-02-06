Усі державні послуги мають оцифрувати за три роки

Протягом наступних трьох років оцифрувати усі державні послуги. При цьому вже до кінця 2020 року мають перевести в електронний формат 50 найпоширеніших державних послуг.

Це пообіцяв прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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"Наша мета, щоб ви більше ніколи не стикалися з ситуаціями, що хтось щось загубив, хтось вкрав документи, коли потрібно довго шукати якісь папірці. Все тепер може бути з вами у вашому смартфоні", – додав прем’єр.

Уряд обіцяє оцифрувати 100% послуг

За його словами, кожного тижня у додатку будуть додавати нові цифрові рішення для громадян. Він також запевнив, що функціонал документів буде розширений.

Так, за електронним водійським посвідченням можна буде купити квиток на літак.

Цифрова освіта

Гончарук визнав, що тут існує серйозний виклик – лиши 9% українців користуються онлайн-послугами.

Проблему прем’єр бачить у низькій цифровій грамотності. Тож протягом наступних трьох років уряд планує навчити користуватися цифровими послугами як мінімум 6 мільйонів українців. Саме для цього вже був запущений сервіс "Дія. Цифрова освіта". Більше про послугу – за посиланням.