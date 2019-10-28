В мережі з'явилися перші "живі" фото смартфона Redmi Note 8T: характеристики

В мережі опублікували перші реальні фото ще неанонсованого смартфона Redmi Note 8T. На знімках можна розгледіти не лише дизайн новинки, але й деякі технічні характеристики.

На фото, які розмістили в мережі, чітко видно написи на стікері. Саме за ними можна судити про ключові особливості смартфона, повідомляє Gizchina.

Читайте також: Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція

Основні характеристики. Крім NFC-чіпа, якого немає в звичайному Note 8, пристрій обладнали 6,3-дюймовим дисплеєм, захищеним склом Corning Gorilla Glass 5, акумулятором ємністю 4 000 мАг і квадрокамерою з 48-мегапіксельним основним сенсором.



Redmi Note 8T надійде в продаж в трьох кольорах

Кольори. Судячи із зображень на упаковці, будуть випускатися моделі чорного, синього і білого кольору.



Redmi Note 8T отримав 6,3-дюймовий дисплей

Дата офіційного анонсу, детальні характеристики та ціна новинки наразі залишаються невідомими.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно