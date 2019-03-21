В США провели вогневе випробування двигунів Orion: яскраве відео

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Випробовування двигунів Orion
Випробовування двигунів Orion

Аерокосмічне управління США провело вогневе випробування двигунів орієнтації системи аварійного порятунку (САС) корабля Orion.

Ці двигуни будуть керувати САС, якщо відбудеться екстрене від'єднання пілотованої капсули корабля на підводному човні на старті або вже в польоті. Тоді двигуни вирівнюють її і підготують до успішного випуску парашутної системи.

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Саме такий сценарій випробували на відео.

Тестування двигунів Orion: відео

Що таке Orion? Це космічний корабель, частково багаторазовий, який призначений для транспортування чотирьох астронавтів. Над його розробкою працювали понад 10 років.

Саме на ньому планують відправити американських астронавтів на Місяць. На грудень 2019 року запланований політ без екіпажу Exploration Mission 1. А от перша пілотована місія запланована на 2023 рік.

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Теги: Новини США Техно Новини Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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