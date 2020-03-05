В Україні представили артбук за мотивами гри Death Stranding

Видавництво MAL’OPUS представило перший офіційний ігровий артбук українською мовою – "Світ гри Death Stranding". Книга розповідає про залаштунки нового тайтлу від японського геймдизайнера Хідео Кодзіми.

Що відомо про книгу

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Артбук "Світ гри Death Stranding" допоможе зануритися в новий світ та зрозуміти геніальні задуми розробників. Читачі отримають можливість поринути в процес створення тайтлу.

Артбук містить безліч малюнків, начерків та варіацій усього, що вдалося вигадати команді Kojima Productions. Кожен малюнок супроводжується коротким коментарем від розробників, який розповідає про його походження.

Також читачі зможуть розглянути всі складові гри в найдрібніших деталях: персонажі, спорядження, транспорт, монстри та локації. А наприкінці артбуку на них чекатимуть елементи, котрі не ввійшли в остаточну версію гри.

Що варто знати про гру

Death Stranding – це цілий світ, що поєднав глибоку наукову фантастику, блискучу режисуру та цікавий ігровий процес. Гравців переносять у химерний світ, який зруйнував таємничий катаклізм – "Викид смерті". Після апокаліпсису люди розірвали всі зв’язки та збудували навколо себе великі стіни. Тепер залишки населення Америки ховаються від страшних тварюк та дощу, що вбиває все живе.

Що про книгу кажуть видавці

"Світ гри Death Stranding" ­– це скарбниця найцікавіших подробиць гри для найпалкіших фанатів та нагода ще раз відчути атмосферу кінця світу.

Ми великі фанати відеоігор, зокрема творчості Хідео Кодзіми. Для нас велика честь розпочати видання артбуків в Україні саме з цієї книги, тому ми мали на меті зробити "Світ гри Death Stranding" ідеальним прикладом якісного колекційного видання,

– поділились видавці.

Артбук має 256 сторінок, тверду обкладинку з вибірковим лакуванням та формат 27х19 сантиметрів.

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