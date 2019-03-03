Вчені знайшли нові докази того, що на Марсі була вода

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Апарату Mars Express вдалося зафіксувати сліди рідкої річки в районі Nili Fossae, де проходить явна межа між двома півкулями Червоної планети.



Вчені проаналізували басейни, які позначені червоними крапками

І хоча дослідники наразі не встановили ані кількість води, ані причину її зникнення, вони наголосили, те, що Марсі була вода – беззаперечно.

У ході дослідження науковці помітили, що поруч з більшістю ударних кратерів присутні долини, утворені потоками води. А в деяких кратерах помітні навіть глибокі канали.

15 кратерів мали форми віяла, схожі на річкові дельти. У деяких були канали, схожі на розгалужені притоки. Їх поверхня виявилася пласкою, ймовірно, такий рельєф утворила вода, яка там скупчилася,

– зазначили науковці Європейського космічного агентства.



Пейзаж Марса

Що відомо про Mars Express?Mars Express – це автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства, яка займається вивченням Марса. Космічний апарат складається з орбітальної станції, тобто штучного супутника Марса і спускного апарату з автоматичною марсіанською станцією "Бігль-2". За останні роки станція зробила чимало важливих внесків в науку, зокрема:

– Вперше виявила водяний лід.

– Зафіксувала в атмосфері Марса метан, що може свідчити про наявність життя на планеті.

– Помітила на Марсі підземне озеро з солоною водою.

– Зробила знімки, за допомогою яких вчені змогли сконструювати й представити тривимірні моделі марсіанських ландшафтів.