Вчені зробили важливий крок до створення машин здатних "думати"

Міжнародна команда фахівців розробила експериментальний пристрій, що проявляє властивості, аналогічні певним функціям мозку. Якщо коротко, то розробка здатна до навчання, запам'ятовування, забування, а також активності і сну.

Дослідження, яким керували вчені з Національного інституту матеріалознавства Японії, – один з перших кроків на шляху до надання комп'ютерам фізичної і функціональної подібності з мозком, пише Phys.org.

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Такі машини зможуть вирішувати завдання, недоступні сучасним комп'ютерам, і витрачатимуть при цьому менше енергії.

Ця система перебуває на межі порядку і хаосу. Пристрій постійно розвивається і змінюється намагаючись імітувати людський мозок. Вона реалізує різні типи поведінки, які не повторюються,

– сказав Джеймс Гімзевскі з Каліфорнійського університету.

Як працює "цифровий мозок"

Пристрій створений вченими складається зі срібних нанодротів із середнім діаметром 360 нм. Вони покриті ізоляційним полімером товщиною 1 нм. Сам пристрій – близько 10 кв мм у розмірі. Нанодріт, що виростили на кремнієвій підкладці, формує щільно переплетену структуру, яка нагадує неокортекс – ту частину мозку, яка відповідає за вищу нервову діяльність: мова, сприйняття, свідомість.

Від звичайної електронної схеми цю наномережу відрізняє те, що електрони, які рухаються по ній, змінюють фізичну конфігурацію ланцюга. Наприклад, струм змушував мігрувати атоми срібла всередині полімерної оболонки і утворювати зв'язки там, де два дроти накладаються один на одного. Всього в системі було 10 мільйонів таких з'єднань, аналогічних синапсам, за допомогою яких з'єднуються і комунікують клітини мозку.



Створена система проявляє властивості схожі з мозком

Під'єднавши два електроди до цієї системи, вчені побачили, що вона проявляє характеристики, які неможливо приписати окремим частинам системи. Це ще одна риса, яка робить її схожою на мозок і несхожою на сучасні комп'ютери.

Після того як струм проходить крізь мережу нанодротів, зв'язки між ними діють ще до однієї хвилини, що нагадує процес навчання і запам'ятовування в мозку. В інших випадках зв'язки обриваються відразу ж після припинення подачі струму, як в процесі забування. А якщо подати менше енергії, то пристрій демонструє поведінку, властиву сплячому мозку, якщо дослідити його в апараті МРТ.

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Для чого це знадобиться

Метод, розроблений командою вчених, знадобиться для виробництва нових типів апаратного забезпечення, одночасно енергоефективного і здатного обробляти складні набори даних, що кидають виклик межі можливостей сучасних комп'ютерів.

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