Відео дня: як рухається краплина води у космосі

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На МКС провели цікавий експеримент
На МКС провели цікавий експеримент / alivespace.ru

Астронавти, що зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, провели досліди з бульбашкою води та записали відео про те, як рухається вода у космосі.

Цей експеримент дав змогу простежити за поведінкою рідини в умовах мікрогравітації. Відео з експериментом розмістили на сторінці МКС у Twitter.

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Чому це важливо. Астронавти наголошують, на перший погляд цей експеримент може виглядати, як дитячі пустощі. Але насправді він дає змогу простежити за поведінкою рідини в невагомості. Це допоможе, наприклад, при розробці баків для пального космічних кораблів.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. База стала платформою для проведення наукових досліджень. Запуск такої платформи дає змогу науковцям проводити унікальні експерименти, усуваючи необхідність в окремих ракетних запусках і наукових співробітниках.

Спочатку станція мала працювати на орбіті до 2010 року. Та згодом вирішили, що робота станції буде продовжена до 2024 року.

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Теги: Техно Новини Техно МКС Космос
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