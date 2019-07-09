Відео дня: як рухається краплина води у космосі

Астронавти, що зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, провели досліди з бульбашкою води та записали відео про те, як рухається вода у космосі.

Цей експеримент дав змогу простежити за поведінкою рідини в умовах мікрогравітації. Відео з експериментом розмістили на сторінці МКС у Twitter.

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Чому це важливо. Астронавти наголошують, на перший погляд цей експеримент може виглядати, як дитячі пустощі. Але насправді він дає змогу простежити за поведінкою рідини в невагомості. Це допоможе, наприклад, при розробці баків для пального космічних кораблів.

Floating water droplets are more than just fun, they help show how fluids move in microgravity. These unique movements demonstrate why it's crucial to study fluid dynamics in space. pic.twitter.com/Is9XRxHC1z — ISS Research (@ISS_Research) July 5, 2019

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. База стала платформою для проведення наукових досліджень. Запуск такої платформи дає змогу науковцям проводити унікальні експерименти, усуваючи необхідність в окремих ракетних запусках і наукових співробітниках.



Спочатку станція мала працювати на орбіті до 2010 року. Та згодом вирішили, що робота станції буде продовжена до 2024 року.

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