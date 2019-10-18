Виявили найближчу до Сонця зоряну систему з кількома екзопланетами

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Виявили найближчу до Сонця зоряну систему
Виявили найближчу до Сонця зоряну систему / zhitanska.com

Астрономи знайшли найближчу до Сонця зоряну систему, яка складається із кількох екзопланет. Вона розміщена за 11 світлових років від Сонця.

Як пише CNN, ця зоряна система отримала назву GJ 15 A. Вона має дві планети – GJ 15 A b і GJ 15 A c, що розміщені на орбіті червоного карлика. Як відомо, найближча відома зірка до Сонця - Проксіма Центавра – розміщена на відстані 4 світлові роки від Землі.

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Що відомо про нову зоряну систему? Вона значно холодніша і менша за нашу. До речі, найближчу до червоного карлика екзопланету називають супер-Земля, бо вона втричі більша за нашу планету і обертається навколо своєї зірки за 11 земних днів. Ця планета надзвичайно гаряча – її поверхня прогрівається до 276 градусів Цельсія.

Друга планета у цій системі аж у 36 разів більша за Землю. При цьому вона розташована набагато далі, тож рік там триває 20 земних років.

Що таке екзопланета? Це планета за межами сонячної системи, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо своєї зірки. Станом на 2019 рік, всього зареєстровано 4107 екзопланет в 3057 системах. Загальна кількість екзопланет у нашій галактиці може сягати сотень мільярдів.

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Теги: Техно Космос Новини Техно
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