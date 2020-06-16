Асортимент фірмової техніки Xiaomi поповнився новинкою, актуальною для літнього сезону – на краудфандінговій платформі Youpin з'явився портативний вентилятор DOCO. Легкий компактний прилад зі значним часом автономної роботи і доступною ціною отримав функцію зволоження повітря і продуктивний двигун.

Портативний вентилятор вчасно анонсували на початку літнього сезону на платформі Youpin.

Актуально Xiaomi випустила розумний портативний вентилятор

Характеристики портативного вентилятора DOCO

Пристрій з габаритами 178x92x40 мм і вагою 155 грамів оснащено безщітковим електродвигуном з трьома швидкісними режимами: 3200, 4100 і 5100 оборотів в хвилину. Заявлена ​​автономність приладу з акумулятором на 2000 мАг при максимальній продуктивності становить 3,5 години, а в економічному режимі – до 12 годин.



Портативний вентилятор DOCO

Ще однією особливістю новинки стала функція розпилення води зі спеціального відсіку в корпусі. За запевненням виробника, прилад дозволяє знизити температуру поблизу вентилятора на 3 градуси Цельсія, зберігаючи невисокий рівень шуму і нагріву самого пристрою. У комплект новинки також входить підставка для настільної установки.



Вентилятор має функцію зволоження повітря

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Ціна

Портативний вентилятор Xiaomi DOCO в зеленому, рожевому і білому корпусах вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 10 доларів (268 гривень).