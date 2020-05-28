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Xiaomi випустила недорогі холодильники: чим цікаві моделі

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Нова лінійка холодильників від Xiaomi
Нова лінійка холодильників від Xiaomi / tech.informator.ua

Компанія Xiaomi розширила асортимент своєї фірмової побутової техніки, випустивши нові холодильники. Це моделі Xiaomi Mijia Refrigerator об'ємом 215 і 170 літрів.

Інформація про моделі розміщена на офіційному сайті компанії.

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Mijia Refrigerator 215 літрів

Модель об'ємом 215 літів отримала ємність холодильної камери становить 127 літрів, морозильної – 58 літрів. Є також ще одна зона для легкої заморозки для м'яса і риби. Габарити пристрою складають 524 х 582 х 1808 мм.

Xiaomi Mijia Refrigerator

Новий холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator / mi.com

Mijia Refrigerator 170 літрів

Молодша модель відзначається економним енергоспоживанням (0,57 кВт/год на добу). також апарат отримав приховану ручку. Обсяг холодильної камери склав 116 літрів, морозильної – 54 літрів.

Ціна

  • Вартість моделі об'ємом 215 літрів оцінили у 170 доларів (4600 гривень).
  • Ціна молодшої моделі Mijia Refrigerator – 140 доларів (3 800 гривень).
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Побутова техніка Xiaomi Техно
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