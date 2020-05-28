Xiaomi випустила недорогі холодильники: чим цікаві моделі

Компанія Xiaomi розширила асортимент своєї фірмової побутової техніки, випустивши нові холодильники. Це моделі Xiaomi Mijia Refrigerator об'ємом 215 і 170 літрів.

Інформація про моделі розміщена на офіційному сайті компанії. До теми Xiaomi представила холодильник, розумний замок і 2K-відеореєстратор Mijia Refrigerator 215 літрів Модель об'ємом 215 літів отримала ємність холодильної камери становить 127 літрів, морозильної – 58 літрів. Є також ще одна зона для легкої заморозки для м'яса і риби. Габарити пристрою складають 524 х 582 х 1808 мм. Новий холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator / mi.com Mijia Refrigerator 170 літрів Молодша модель відзначається економним енергоспоживанням (0,57 кВт/год на добу). також апарат отримав приховану ручку. Обсяг холодильної камери склав 116 літрів, морозильної – 54 літрів. Ціна Вартість моделі об'ємом 215 літрів оцінили у 170 доларів (4600 гривень).

Ціна молодшої моделі Mijia Refrigerator – 140 доларів (3 800 гривень).