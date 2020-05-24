Xiaomi випустила цікавий гаджет для автолюбителів, які часто заряджають смартфони

Компанія Xiaomi випустила новий універсальний автомобільний зарядний пристрій, який підтримує бездротову зарядку потужністю 10 Вт. Ця зарядка сама "послабить хватку" і віддасть смартфон, коли він вам знадобиться, або ж розкриє тримач, коли ви вирішите зарядити його.

Нова бездротова зарядка підтримує різні пристрої з підтримкою стандарту Qi, тобто ви можете заряджати не лише флагмани Xiaomi Mi 10 і Mi 9, але й Samsung Galaxy S10/S20, новий iPhone SE 2020 і багато інших смартфонів, розповідає Gizmochina.

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Особливості автомобільної зарядки Xiaomi

Універсальна бездротова зарядка 10 Вт від Xiaomi починає працювати при наближенні смартфона на відстань близько 4 мм, тобто захисний чохол не стане великою проблемою, хоча більш ефективною зарядка буде для смартфонів без чохла. Ґаджет оснащений автоматичними фіксаторами по обидва боки для утримання телефону на місці.



Бездротова автомобільна зарядка Xiaomi

Крім того, автомобільний зарядний пристрій оснащений вбудованим інфрачервоним датчиком і мотором, який спрацьовує автоматично, коли смартфон перебуває в безпосередній близькості. Тобто ця зарядка сама "послабить хватку" і віддасть смартфон, коли він вам знадобиться, або ж "розкриє свої обійми", коли ви вирішите зарядити його.

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Ціна

Зарядний пристрій Xiaomi пропонується за ціною 18 доларів. Минулого року вийшов схожий зовні пристрій, який мав потужність 20 Вт при ціні 25 доларів.