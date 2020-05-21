Xiaomi выпустила новий роутер в дуже незвичному дизайні

Компанія Xiaomi представила вже другий фірмовий маршрутизатор з підтримкою Wi-Fi 6. він має назву Xiaomi Mi Router AX1800. Його головною фішкою став оригінальний дизайн.

Як пише Gizmochina, Xiaomi Mi Router AX1800 оснащений прихованою дводіапазонною високопродуктивною антеною, яка має забезпечити стабільний прийом сигналу у всіх напрямках.

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Характеристики

Пристрій оснащений процесором Qualcomm APQ6000, який створений на базі 14-нанометрового технологічного процесу. Цей процесор отримав окремий нейронний блок (NPU). Таким чином роутер отримав хорошу продуктивність, при цьому низьке енергоспоживання.

Xiaomi Mi Router AX1800 з оригінальним дисплеєм / Gizmochina

Xiaomi AX1800 оснащений 256 МБ оперативної пам'яті. Як каже виробник, завантаження фільму у високій роздільній здатності займає всього 8 секунд.

Пристрій підтримує підключення до 128 пристроїв одночасно. Він також отримав оптимізатор для онлайнових ігор, який підвищує швидкість передачі даних і знижує затримку під час вимогливих ігор.

Ціна

На китайському ринку пристрій оцінили у 46 доларів (1200 гривень). він вже доступний для покупки.

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