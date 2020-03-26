Xiaomi анонсувала розумний термопот великої місткості

Каталог побутової техніки Xiaomi поповнився новим пристроєм під назвою Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser. Диспенсер гарячої води примітний значним об’ємом, можливістю дистанційного керування зі смартфона, функцією самоочищення і високою швидкістю нагріву.

Об'єм та особливості підігріву

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На відміну від компактних аналогів, корпус новинки здатний вмістити стандартний 19-літровий бутель, який використовують для установки в брендовані кулери. В якості альтернативи можна встановити і п'ятилітрову ємність з аналогічним діаметром кришки.

Ще одна особливість термопота – відсутність накопичувального бака для постійного підігріву. Проточна система здатна подати гарячу воду в кран вже через три секунди після натискання кнопки на корпусі пристрою.

Демонстрація Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser – дивіться відео

Управління

На додаток до сенсорної панелі управління можна використовувати мобільний додаток Mijia з функціями регулювання температури і нагадування про необхідність випивати певну кількість рідини щодня.

Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser: фотогалерея

Догляд

Самостійно стежити за станом приладу не потрібно – він оснащений функцією автоматичного очищення і виконаний з матеріалів, схвалених регуляторами для контакту з харчовими продуктами.

Ціна та дата виходу

На краудфандингові платформі Youpin новинка вже зібрала понад 180 000 долраів при ціні 70 доларів (близько 2 000 гривень). Старт продажів Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser запланований на 26 квітня.

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