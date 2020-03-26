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Xiaomi анонсувала розумний термопот великої місткості

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Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser / Фото з вільних джерел

Каталог побутової техніки Xiaomi поповнився новим пристроєм під назвою Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser. Диспенсер гарячої води примітний значним об’ємом, можливістю дистанційного керування зі смартфона, функцією самоочищення і високою швидкістю нагріву.

Об'єм та особливості підігріву

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На відміну від компактних аналогів, корпус новинки здатний вмістити стандартний 19-літровий бутель, який використовують для установки в брендовані кулери. В якості альтернативи можна встановити і п'ятилітрову ємність з аналогічним діаметром кришки.

Ще одна особливість термопота – відсутність накопичувального бака для постійного підігріву. Проточна система здатна подати гарячу воду в кран вже через три секунди після натискання кнопки на корпусі пристрою.

Демонстрація Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser – дивіться відео

Управління

На додаток до сенсорної панелі управління можна використовувати мобільний додаток Mijia з функціями регулювання температури і нагадування про необхідність випивати певну кількість рідини щодня.

Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser: фотогалерея

Догляд

Самостійно стежити за станом приладу не потрібно – він оснащений функцією автоматичного очищення і виконаний з матеріалів, схвалених регуляторами для контакту з харчовими продуктами.

Ціна та дата виходу

На краудфандингові платформі Youpin новинка вже зібрала понад 180 000 долраів при ціні 70 доларів (близько 2 000 гривень). Старт продажів Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser запланований на 26 квітня.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Побутова техніка
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