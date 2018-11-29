Xiaomi готує геймерські навушники Black Shark

У лютому 2018 року компанія Xiaomi повідомила, що створила новий структурний підрозділ під назвою Black Shark, аби випускати ігрові смартфони. Тепер в мережі з’явилася інформація, що під цим брендом китайський виробник представить й інші ґаджети для геймерів.

Про це повідомляє MySmartPrice.

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Першим продуктом під названою маркою став геймерський смартфон Black Shark Gaming Phone. Минулого місяця дебютував ігровий апарат другого покоління – Black Shark Helo, що став першим в світі смартфоном з 10 ГБ оперативної пам'яті.

А тепер, як повідомляють закордонні інтернет-видання, під маркою Black Shark будуть випускатися аксесуари. Зокрема, мова йде про аудіогарнітуру ігрового класу.



Смартфон із рекордною оперативкою Black Shark Helo

За попередньою інформацією, перші геймерські навушники Black Shark отримають симетричний порт USB Type-C. З якоїсь причини розробники вирішили відмовитися від стандартного 3,5-міліметрового конектора. На жаль, інша інформація про новинку не розкривається. Тому поки не ясно, до якого типу буде відноситися гарнітура.

Є ймовірність, що Xiaomi анонсує пристрій в січні на міжнародній виставці споживчої електроніки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасі.

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