Xiaomi істотно знизила ціну на телевізор Mi TV 4S

Китайська компанія Xiaomi заявила про зниження вартості свого широкодюймового телевізора Xiaomi Mi TV 4S. Цей пристрій з діагоналлю 75 дюймів представили у листопаді минулого року.

Нова ціна. Під час презентації рекомендована вартість Xiaomi Mi TV 4S становила 1150 доларів (28 700 гривень). Зараз ціна знизилась майже вдвічі – до 693 доларів (17 300 гривень).

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Мова йде про зниження ціни в Китаї. Найімовірніше, зниження вартості відбудеться і на інших ринках.

Xiaomi Mi TV 4S коштує майже вдвічі дешевше

Чим цікавий Xiaomi Mi TV 4S. Він отримав 75-дюймовий дисплей у корпусі з алюмінієвого сплаву. Пристрій оснащений 64-бітною 4-ядерною однокристальною системою. Тут передбачено 2 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті.

Телевізор підтримує управління голосовими командами. Працює пристрій на базі PatchWall OS і пропонує доступ до величезної кількості контенту.

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