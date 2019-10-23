Xiaomi представила гібридні навушники: особливості та ціна

Компанія Xiaomi представила флагманські навушники із незвичною особливістю. Новинку можна використовувати як в бездротовому, так і в дротовому режимі, до того ж навушники мають дуже компактний розмір.

Особливості. Навушники отримали роз'єм MMCX, що дає змогу підключати до них змінні кабелі. У комплекті поставляється дріт для роботи зі смартфонами, плеєрами та іншими пристроями з 3,5-міліметровим аудіороз'ємом, повідомляє Gizchina.

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Замість нього можна використовувати Bluetooth-адаптер і отримати всі переваги бездротових гарнітур. Заявлена ​​підтримка кодека LDAC для поліпшення якості звуку при передачі по повітрю. Крім того, навушники мають сертифікацію Hi-Res Audio.



Навушники можна використовувати як дротові і як бездротові

У кожному навушнику встановлено кілька драйверів, а корпус виготовляється із застосуванням кераміки, яка не тільки стійка до подряпин, але і забезпечує високу якість звучання за рахунок зниження спотворень.



Навушники Xiaomi вже доступні для купівлі в Китаї

Ціна. Нові навушники Xiaomi коштуватимуть орієнтовно 127 доларів (близько 3 200 гривень), але перші покупці зможуть придбати їх за зниженою ціною ­– за 99 доларів (близько 2 500 гривень).

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