Xiaomi представила 70-дюймовий телевізор серії Mi TV 4A

Компанія Xiaomi продовжує активно заходити на ринок телевізорів. Минулого місяця бренд Redmi, що належить китайській компанії, представив свій перший 70-дюймовий телевізор. Нині виробник випустив 70-дюймову модель серії Mi TV 4A.

Як передає Gizmochina, Xiaomi Mi TV 4A 70 отримав рідкокристалічний 4K дисплей з тонкими рамками і корпусом. Виглядає дуже стильно і сучасно.

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Новинка також оснащена системою PatchWall від Xiaomi із вбудованим голосовим помічником XiaoAI. Користувач може шукати і відтворювати фільми або шоу за допомогою голосу, а також керувати пристроями "розумного будинку", які підключені до тієї ж мережі і облікового запису.

70-дюймовий телевізор серії Mi TV 4A від Xiaomi

Телевізор має 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ флеш-пам'яті і 64-розрядний процесор Amlogic.

Ціна. Вартість Mi TV 4A 70становить 3999 юанів (це близько 564 доларів або майже 14 тисяч гривень). Він надійде у продаж 19 вересня. Його можна буде придбати в офіційних інтернет-магазинах Xiaomi, Jingdong, Tmall, Suning і Mi Home.

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