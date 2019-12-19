Xiaomi випустила "космічний" рюкзак-переноску для тварин

Xiaomi спільно з виробником товарів для тварин PetKit випустила рюкзак, який підходить для перенесення котів і невеликих собак (вага пасажирів – до 8 кг). Віконце з затемненим склом дозволить вихованцеві спостерігати, що відбувається навколо нього, але при цьому не лякатися занадто яскравого світла. Дизайн нагадує космічну капсулу в ретро-стилі.

Особливості рюкзака

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Сам рюкзак складається з декількох шарів і забезпечує оптимальний розподіл навантаження, на блискавках є захист від крадіжки. Нижня частина відсіку для вихованця текстурована, щоб лапи не ковзали по гладкій поверхні. Місця всередині досить, щоб тварина могла прилягти.



Рюкзак для домашніх улюбленців від Xiaomi та PetKit

За вентиляцію відповідають кілька отворів, при цьому повітря всередині оновлюється, очищаючись і нагріваючись чи охолоджуючись до потрібної температури, кожні 30 секунд. Це забезпечує тварині максимально комфортні умови в стресовій ситуації. Система працює від пауербанка, який поміщається в спеціальну кишеньку.



Рюкзак обладнано продуманою системою вентиляції

Демонстрація нового рюкзака від Xiaomi для перенесення тваринок

Ціна рюкзака

Рюкзак тільки надійшов у продаж в Китаї, але його вже зараз можна замовити на AliExpress. Ціна становить 90 доларів (2 143 гривні), є біла і зелена версії.

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