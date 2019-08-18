Xiaomi випустила нове покоління робота-порохотяга

Китайський виробник Xiaomi вже випустив кілька моделей роботів-порохотягів. І усі моделі мають великий попит серед користувачів. Тож не дивно, що компанія представила чергову новинку – Smart Robot Vacuum Сleaner.

Як передає igeekphone, однією з ключових особливостей новинки стала система лазерного виявлення перешкод (Laser Detect System, LDS). Вона суттєво покращує його "прохідність".

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Пристрій працює в трьох режимах: стандартний, підмітання та миття. Завдяки спеціально розробленій конструкції, він миє дійсно якісно і може замінити ручне миття.

Характеристики. Усередині пристрою розмістили ємність для сміття на 550 мл і резервуар для води точно такого ж обсягу. Він оснащений датчиками, що контролюють подачу води, підтримують оптимальний тиск, щоб уникнути закупорки труб, визначають рівень води тощо.

Smart Robot Vacuum Сleaner вже надійшов у продаж

Smart Robot Vacuum Сleaner також отримав потужний японський двигун з тиском всмоктування 2100 Па. Від одного заряду акумулятора вистачає до 110 хвилин роботи.

Управляти новинкою можна за допомогою смартфона. Також через додаток можна розробити графік прибирань.

Ціна. Smart Robot Vacuum Сleaner вже надійшов у продаж. Його вартість складе 255 доларів (6 400 гривень).

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