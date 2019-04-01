Як компанія Apple змогла стати успішною

Компанія зародилася в 70-х роках минулого століття. Тоді два приятелі Стів Джобс і Стів Возняк задумалися про відкриття власної фірми, що випускає комп'ютери.

Хлопці, хоча і не мали вищої освіти, вручну змогли зібрали комп'ютер. А 1 квітня 1976 року у реєстр юридичних осіб внесли компанію Apple, а на ринку дебютував комп'ютер ручної збірки – Apple Computer I. За наступні 10 місяців вони продали 175 пристроїв. Вартість одного становила 666 доларів.

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Крок за кроком

Перший комп'ютер складався лише з материнської плати, не маючи ні корпусу, ні клавіатури. У лютому 1977 року президентом компанії Apple обрали Майкла Скотта. І вже навесні 77-го року з'явився Apple Computer IІ, який дозволяв виводити і оперативно змінювати кольорові зображення на екрані, мав динамік і клавіатуру. Крім того, комп'ютер доповнили блоком живлення. Новий Apple був поміщений в стильний пластиковий корпус, котрий виготовили спеціально для нього.



Засновники Apple – Стів Джобс та Стів Возняк

Завдяки незвичному дизайну, комп'ютер дуже виділявся серед інших продуктів на ринку, що були відверто незграбними. Рекламне агентство Regis McKenna розробило логотип для компанії, який супроводжує її до цього дня – знамените надкушене яблуко.

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Чому яблуко стало символом компанії?

Стів Джобс хотів "вбити" кількох зайців.

По-перше, на його думку, назва організації мала бути незвичайною.

По-друге, в телефонних довідниках її контакти повинні стояти вище даних конкурентів. Тоді в списку телефонів першою була комп'ютерна компанія Atari.

По-третє, яблуко – це історія Ісаака Ньютона, символ великих наукових відкриттів.



Логотип надкушеного яблука – актуальний досі логотип бренду

Перший комп'ютер для пересічного користувача

У травні 1979 року Джеф Раскін, що працює в Apple, зайнявся розробкою комп'ютера для "пересічного користувача". Так почалася розробка першого Macintosh. Це ім'я Джеф Раскін придумав сам, оригінально обігравши фруктовий "стиль" компанії.

Macintosh – сорт яблук, який дуже любив Раскін. У 1983 році нарешті з'явився комп'ютер для звичайних користувачів. Перший ПК з графічним призначеним для користувача інтерфейсом отримав жіноче ім'я Lisa, – так звали доньку Стіва Джобса.



Стів Джобс та його донька Ліза

Але проект провалився, оскільки пристрої на платформі Lisa 7/7 були занадто дорогими. Проте операційну систему Lisa можна вважати ключовим етапом в технологічному розвитку Apple. Вона мала звичний нам віконний інтерфейс і буфер обміну даними між додатками.

Macintosh – не тільки сорт яблук

22-го січня 1984 світу з'явився перший Macintosh. Компанія випустила рекламний ролик, заснований на сюжеті книги Джорджа Оруелла. Ролик отримав світове визнання та гран-прі на Каннському фестивалі.

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З цього часу почалася нова епоха ПК. Люди змінили свої уявлення про роботу комп'ютерів, познайомившись з системою Macintosh, і почали купувати пристрої Macintosh 512K за ціною 2 тисячі 495 доларів.

Візитна картка Macintosh – зручність і простота. Засновники дуже хотіли, аби звичайні користувачі могли працювати на комп'ютері, не маючи спеціальної освіти і не вникали в складні технічні подробиці пристрою. Саме тому вирішли не перенавантажувати ПК зайвим.

Перший ПК від Apple – Macintosh

Ще однією причиною відмови Apple від "наворотів" в MacOS – малопотужні мікропроцесори, які були використані при розробці. Однак з часом MacOS все-таки отримала додатковий функціонал, і не втратили принципової простоти. Прогрес не стоїть місці, і власники персональних комп'ютерів стали вимагати розширення функціональності пристроїв Apple.

Тоді розробники скористалися продукцією фірми NeXT, яка випускає операційні системи, відомі як UNIX. Багато сил витратили співробітники компанії для того, щоб відмова від старого принципу роботи і перехід до оновленої системи пройшли безболісно для шанувальників Apple.

Простіше – краще

Таким чином з'явилася нова не менше проста і комфортна MacOS X. Загалом, Apple подарувала світу багато корисних речей. Завдяки її співробітникам, ми дізналися що таке "мишка" та "трекпад". У 1994 році з'явився перший кольоровий фотоапарат – "мильниця". Його вигадали також Apple.



Перший фотоапарат "мильниця" – теж винахід Apple

Перший цифровий фотоапарат вмів з'єднуватися з Mac за допомогою спеціального кабелю. Правда, він вміщав лише 8 фотографій. У 1985 році компанію покинули Стів Джобс та Стів Возняк.

Pixar – дітище Стіва Джобса

Це сталося через численні конфлікти з запрошеним з PepsiCo директором Джоном Скаллі. Цікаво, що Скаллі потрапив в компанію з ініціативи самого Джобса. Новий директор визнав божевільними всі ідеї засновників корпорації, і в підсумку, він вирішив усунути Джобса від всіх проектів. Після відходу з фірми, Стів Джобс спочатку відкрив IT-компанію NeXT, а в 1986 році взяв участь в утворенні анімаційної студії Pixar.

Перший короткометражний мультик від Pixar:

Це були мультики "Історія іграшок" і "Корпорація монстрів". За відсутності Стіва Джобса Apple опинилася на межі банкрутства, через появу серйозного конкурента Білла Гейтса з його корпорацією Microsoft. Пальма першості того часу перейшла до Windows.

Нова історія Apple

В середині 90-х років Скаллі вирішив поглинути NeXT. Стів Джобс скористався ситуацією і вирішив повернутися до рідного Apple. Епоха так званого відродження Apple стартувала з дня повернення Джобса 10-го грудня 1996 року.



У 1996 році Стів Джобс вирішив повернутись у компанію Apple

Йому надали посаду тимчасово виконуючого обов'язки фахівця CEO. 6-го червня 2005 Стів Джобс шокував усіх, заявивши, що відтепер всі комп'ютери Macintosh будуть випускатися на базі процесорів Intel. З тих пір можна запускати ОС Windows на комп'ютерах виробництва Apple. Так Джобс захопив ще один сегмент міжнародного ринку.

На початку 2000-х років невгамовний Стів Джобс прийняв рішення "розбавити" виробництво стаціонарних комп'ютерів мобільними пристроями. І знову його ідея принесла грандіозний прибуток корпорації. Причому, на плеєрах, планшетах і смартфонах компанія заробила більше, ніж на продажі комп'ютерів.

Дивіться презентацію на той час революційного iPhone 2g:

Сьогодні компанія Apple займає 1 місце в світі за ринковою капіталізацією, розмір якої у 2017 році становив 850 мільярдів доларів. Складно сказати, яким би був світ сьогодні без винаходів Джобса.

Де знаходиться компанія Apple:

США, Каліфорнія – містечко Купертіно.

Наприклад, ми б не побачили "Корпорацію монстрів", досі користувалися б стилусом для сенсорного телефону, та й не мали б ультратонких ноутбуків. Саме тому, внесок компанії Apple справді грандіозний.

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Адже, як сказав Стів Джобс:

Think different!