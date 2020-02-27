Як захиститися від телефонного спаму: поради та інструкція

Якщо ви жодного разу не стикалися з дзвінками, які пропонують "дуже потрібні послуги", або повідомленнями про знижки чи вакрй необхідний вам товар – ви щаслива людина. Останнім часом цей спосіб реклами став дуже популярним і майже кожен користувач смартфона отримує мінімум кілька таких повідомлень або дзвінків в день. Пояснюємо чому це так і як захистити себе від спаму.

З огляду на засилля різноманітними месенджерами, телефонний спам річ настільки буденна, що дехто вже призвичаївся до цього та перестає реагувати. Але повідомлення, які надходять у Viber від відомих, а часом незрозумілих брендів, можуть справді дратувати.

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Це неприємно не лише тим, що відволікає від важливих справ, а й тим, що хтось постійно вдирається в ваш особистий простір. Якщо ви відчуваєте дискомфорт та роздратування отримуючи такі повідомлення чи дзвінки, ви, мабуть, неодноразово замислювалися над тим, як захистити себе від цього. Сьогодні Техно 24 розповість про кілька простих способів боротьби з телефонним спамом.

Спершу, варто зрозуміти, що останнім часом всім підряд стали потрібні наші номери телефонів.

Звідки у спамерів ваш номер

Шляхів передачі номера мобільного безліч. Як це неприємно, але, здебільшого, ми самі винні у тому, що спамери отримали наш номер. Згадайте скільки разів ви вносили особисті дані заповнюючи графу "мобільний номер" на сайтах, в інтернет-магазині, на прохідній в бізнес-центрі, на сайті оголошень.

Ми постійно залишаємо свій номер телефону заповнюючи різноманітні форми. Зібрати всі ці номери в базу з іменами, справа не важка. Частенько можна навіть дізнатися інтереси власника номера, якщо він, наприклад, замовляв ігрову консоль в інтернет-магазині, купував чохол до телефону, або різноманітні аксесуари.



Отримати номер телефону користувача дуже просто

Всю цю інформацію можна використовувати проти вас, але, як правило, настільки тонко ніхто не діє і спамери обмежуються масовим розсиланням повідомлень. Однак, за бажання, всі наші дані можна зібрати в базу, де буде видно кількість відвідувань сайтів зі смартфона, до прикладу. Проблема в тому, що такі дані треба ще обробити, щоб отримати поведінкову модель, і в підсумку це буде коштувати дуже дорого. Однак, покупці такої інформації є і вони готові платити гроші за наші дані, адже саме на нас вони їх і відіб'ють.

Телефонний спам

Взагалі, таке явище, як телефонний спам, виникло не на порожньому місці. Це елементарна психологія. Коли нам дзвонить людина, ми, зазвичай, ставимось до цього лояльніше, ніж до повідомлення, наприклад. У випадку з електронною поштою проблем немає, адже вона доволі успішно фільтрується, але це не стосується дзвінків та повідомлень.

Коли дзвонить телефон і ми відповідаємо на дзвінок, у людини на тому кінці є можливість зачепити нас своєю інформацією. Особливо це було актуально кілька років тому, коли обдзвони не сягали таких масштабів. Зараз це теж працює, але в основному з більш довірливими людьми, як правило, людьми похилого віку. Зазвичай вони і клюють на безкоштовні медичні огляди та незрозумілі супертовари.

Навіть якщо ви не підіймаєте слухавку, коли вам телефонують з незнайомих номерів, це не означає, що ви не підхопите спамера. Завжди є моменти, коли ви чекаєте дзвінка, наприклад, від кур'єра або покупця товару. Це і є один з факторів успіху таких спамерів.

Як захиститися від телефонних спамерів

Є кілька хороших способів захисту від небажаних дзвінків. Як це не дивно, але захист від телефонного спаму нам надали самі розробники. Першим способом будуть саме штатні функції вашого смартфона. Найпростіше, що можна зробити, це активувати функцію блокування дзвінків від тих, кого немає у вашій телефонній книзі.

Також заблокувати всі номери, окрім обраних контактів, можна за допомогою вбудованого режиму "Не турбувати". Це екстремальне рішення, але воно безумовно зупинить всі небажані дзвінки, окрім тих, що ви особисто помістили в список допустимих.



Функції з блокування дзвінків можуть відрізнятися в залежності від моделі смартфону

Спосіб непоганий і надійний, але так можна пропустити ті самі, важливі дзвінки. Наприклад, якщо ви надаєте якісь послуги або займаєтеся іншою підприємницькою діяльністю, такий варіант вам не підійде, позаяк з незнайомих номерів вам ніхто не додзвониться.

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Додатки

Другим і найправильнішим способом буде встановлення спеціальних додатків для боротьби зі спамом. Такі додатки є як для iOS, так і для Android і встановлюються з фірмових магазинів.

Найвідомішими з таких додатків є Truecaller. Після встановлення вам залишиться тільки дати відповідні права в настройках і на екрані поруч з номером абонента буде відображатися інформація про нього. Номер буде порівнюватися з базою, де він уже позначений, як спам, рекламний дзвінок або навіть "можливо зловмисники".



Додаток можна завантажити в офіційному магазині вашої ОС

Крім цього, якщо номер потрапив в спеціальний довідник, в якому зібрані номери компаній, у вас на екрані з'явиться просто назва цієї компанії. Так ви знатиме, хто дзвонить вам з партнерів або клієнтів.

Завантажити додаток можна в офіційному магазині додатків від Android або Apple. Важливий момент! Додатки аналогічні Truecaller самі збирають ваші номери для продажу на сторону. Саме тому краще користуватися перевіреними додатками, які мають високі рейтинги користувачів.

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Спам у повідомленнях, Viber та Messenger

Текстові повідомлення можуть чимало дошкуляти, особливо коли це явище стає масовим. Останнім часом мережі різноманітних маркетів зловживають тим, що активно спамлять користувачам повідомленнями про знижки, та нові товари. Особливо це стає помітно напередодні святкових днів, коли відбуваються розпродажі та інші акції.



Спам у Viber останнім часом стає все популярнішим

Маємо кілька порад і про те, як боротися з текстовим спамом. Перша порада проста – не залишайте свій номер телефону. Це означає, що не потрібно заповнювати анкети, опитування чи оформляти картку на знижки. Особливо, якщо ви не збираєтеся бути постійним клієнтом якоїсь із мереж. Як тільки ви оформите картку на знижки, ваш номер одразу приєднається до тисяч інших у базі СМС-розсилки компанії.

Деякі бренди дуже активно намагаються контактувати з клієнтами, надсилаючи повідомлення у Viber та дублюючи його СМС, щоб ви вже точно дізналися про акцію чи новий товар. Якщо ж вам не пощастило стати "жертвою" такої розсилки – рекомендуємо заблокувати відповідні чати у Viber та в налаштуваннях СМС.

Якщо на Viber вам надійшло повідомлення від нового користувача, особливо, якщо це бренд, який часто надсилає повідомлення іншим користувачам, Viber самостійно запропонує заблокувати отримання повідомлень з цього номера. Рекомендуємо скористатися цією можливістю.



Аби заблокувати повідомлення просто вимкніть можливість їх отримання в налаштуваннях окремого номера

Що стосується додатку Messenger від Facebook – тут також можна стати жертвою спаму. Щоправда, саме цей додаток може впоратися з ним доволі успішно. Якщо вам пише невідома людина, яка відсутня у вашому переліку друзів, повідомлення потраплять в окремий розділ, поки ви не вирішите їх прочитати. Якщо ж спам надходить від відомого користувача, його можна доволі просто видалити та заблокувати.

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