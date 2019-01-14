Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція

Root-доступ стає дедалі популярнішим серед користувачів операційної системи Android, адже відкриває перед звичайним юзером практично необмежені можливості операційки. Техно 24 підготував для вас найцікавіше про режим "суперкористувача" Android та як його можна отримати.

Що таке Root-права?

Отже Root -права (або Root -доступ) – це режим суперкористувача Android, він допомагає розширити кордони ваших прав в системі, відповідно розшити функціональність "операційки". Завдяки Root-правам ви можете замінювати системні файли, видаляти системні додатки, прибирати рекламу, здійснювати резервне копіювання та багато іншого.

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Проте Root-доступ має і свої недоліки, головним з яких є скасування гарантії на ґаджет. Проте це не так страшно, коли термін гарантії пристрою минув, або ви навчитеся приховувати Root-права на Android, коли в цьому буде необхідність. Окрім того, всі зміни, які ви вносите в систему, ви робите на свій страх та ризик, адже із браком необхідних знань ви з легкістю зможете перетворити свій улюблений девайс на "цеглину".

Що робить Root: його переваги та недоліки

Користувачі, які абсолютно не мають уявлення про Root або проінформовані не належним чином ризикують витратити кілька годин, аби розібратися як же все таки отримати суперкористувацький доступ. Проте окрім загальних відомостей про Root вам необхідно також знати, для чого вони необхідні і чи готові ви поставити на кін стабільну роботу операційної системи, якщо раптом щось піде не так.

Переваги Root-прав:

Зміна та видалення системних додатків та файлів; Інсталяція особливих додатків, для них необхідний Root; Використання додаткових налаштувань та функцій Android; Видалення попередньо встановлених, системних програм та непотрібного "сміття"; Використання програм та твіків (файлів, які дозволяють вносити зміни в реєстр, залежно від внутрішнього коду) для досягнення кращої продуктивності та автономності пристрою; Видалення рекламних банерів із додатків та ігор.

Недоліки Root-прав:

Хоча переваги, які надають Root-права можуть стати вагомим аргументом на користь їх отримання, тут варто врахувати і ризики, на які ви наражаєтеся.

Втрата гарантії (хоча Root-доступ можна відмінити при необхідності); Нестабільна робота пристрою у випадку пошкодження системних файлів або необдуманого застосування твіків; Втрата можливості отримувати оновлення прошивки від виробника.



Як отримати Root-права на Android

Ознайомившись із перевагами та недоліками отримання Root-доступу, і твердо вирішивши зробити це на своєму пристрої, можна переходити до наступного етапу – безпосередньо до рутування, обравши перед цим необхідний додаток.

Як отримати Root-права на Android

Раніше процес отримання прав суперкористувача на Android був складним і суттєво відрізнявся на різних пристроях: встановлення спеціальних програм та драйверів на комп’ютер, багатогодинне порпання в незрозумілих інструкціях користувача, ввід складних команд та постійний страх на виході отримати "цеглину", яка не подає ознак життя. Такі способи навіть зараз нікуди не зникли, адже іноді тільки з їх допомогою можна досягти бажаного.

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Проте існує й набагато простіший спосіб отримати доступ до розширених можливостей свого пристрою. В більшості випадків для отримання Root-прав достатньо встановити один додаток та натиснути одну клавішу на своєму Android-пристрої.

Ми пропонуємо вашій увазі найбільш універсальні додатки із високим відсотком успішного отримання прав суперкористувача, які також підтримують більшість моделей пристроїв.

Якщо ви вирішили отримати Root-права на Android не використовуючи ПК, по перше потрібно дозволити встановлення додатків із невідомих джерел на пристрої в налаштуваннях безпеки.



Root-права: переваги та недоліки

Аби отримати права суперкористувача на свій девайс потрібно завантажити додаток для рутування та встановити його на пристрій. Далі слід запустити застосунок і розпочати процедуру отримання Root-прав та дочекатися поки процес завершиться. Далі слід завантажити додаток Root checker app, аби упевнитися, що пристрій отримав Root-доступ.

Як видалити Root-права на Android

Деякі користувачі, які налаштували Root -доступ на своєму ґаджеті, стикаються з проблемою видалення прав суперкористувача. Давайте розберемо, як видалити рут-права.

Видалити Root з пристрою можна декількома способами:

Вручну; Програмно; Через комп'ютер.

Як видалити Root на Android через комп'ютер

Через комп'ютер можна перепрошити пристрій. На всіх прошивках операційної системи Android (кастомних або офіційних) немає Root-доступу. Це означає, що зміна або оновлення прошивки допоможе позбутися від прав суперкористувача.

Як видалити root права на Android без ПК

Видалення Root-прав через комп'ютер – досить трудомісткий процес. Спростити його можна, позбавивши ґаджет від Root-прав програмно, без ПК. Видалення прав суперкористувача відбувається за допомогою софту SuperSU, який доступний в Play Market.

Запустіть програму; Перейдіть в "Налаштування"; Знайдіть пункт "Повне видалення Root"; Натисніть на нього і почекайте, поки ваш девайс перезавантажиться; Перезавантаження може зайняти деякий час, нехай вас це не лякає. Після цього Root-прав на вашому смартфоні не буде.



Як видалити Root​-права

Як видалити Root​-права з Android вручну

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Велика кількість провідників дозволяє переглядати системні папки Android. Кілька найпопулярніших:

– ES File Explorer;

– Root Browser;

– Х-Plore File Manager.

Виберіть один з них, або інший провідник, який дасть можливість переглянути системні папки. Встановіть, якщо не зробили цього раніше.

За допомогою встановленого провідника перейдіть в директорію / system / bin / У цій папці треба видалити файли su і busybox. Зробіть це. Якщо в папці / system / bin / потрібних файлів не виявилося, то пошукайте їх в інших папках Далі відкрийте директорію / system / xbin /, видаліть з неї файл з таким же ім'ям У папці / system / app / вам потрібно знищити файл, який називається Superuser.apk Перезавантажте Android-пристрій.



Як видалити Root​-права вручну

Ми рекомендуємо скинути систему до заводських налаштувань після видалення прав суперкористувача. Після втрати Root-прав можуть виникнути системні неполадки. Якщо не хочете відразу скидати настройки, то поспостерігайте за роботою ґаджета, і якщо побоювання підтвердяться, то скиньте налаштування.

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