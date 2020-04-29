Як працює кабінет громадянина на порталі "Дія": коментар міністра Федорова

Нещодавно у порталі Дія з'явився електронний кабінет громадянина. Там зібрана інформація з різних державних реєстрів. Як скористатися послугою та які подальші плани у Мінцифри – читайте далі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час ранкового шоу на 24 каналі підкреслив: важливо, аби українці знали, які дані про них є у державних реєстрах.

До теми Що знає про вас держава: в Україні з'явився кабінет громадянина

Адже якісні бази даних почали створюватися у 2010 – 2013 роках, а до цього вони були в паперовому вигляді. Тому людина може, наприклад, володіти земельною ділянкою чи нерухомістю, а в електронному реєстрі даних про це немає.

Тож, за словами міністра, якщо з паперовим архівом щось станеться, їй буде досить важко довести державі, що це – її власність.

Важливо! Відсутність даних в реєстрі – це ризики рейдерства, та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом.

Ми хочемо, аби люди розуміли, які дані є в реєстрах, і могли ними керувати – доповнювати, змінювати. Щоб для цього не потрібно було стояти у чергах,

– зазначив Федоров.

Й додав: користувач бачитиме, якщо чиновник передивлятиметься якісь дані про нього. Це потрібно для захисту приватності людини. Тобто буде приходити повідомлення про те, що персональні дані переглядає, наприклад, поліція.

Як скористатися послугою? Доступ до особистого кабінету відкритий на сайті порталу Дія. На порталі можна зареєструватися, використовуючи електронний підпис або BankID. Там можна переглянути дані, якими володіє про вас держава.

Міністр також відповів на питання про те, чи будуть дані у кабінеті громадянина захищеними від крадіжки, та чи не зможуть ними скористатися шахраї.

По суті, кабінет просто показує дані, які є в реєстрах. Ми не зберігаємо їх окремо. Це для того, аби не заходити на кожен сайт, і не підтверджувати свою особу окремо на кожному з них. Ми створили цей кабінет для зручності,

– запевнив він.

"Тому що сьогодні ви можете побачити дані, наприклад, про транспортні засоби, якщо зайдете у кабінет водія. Про нерухомість – на окремому сайті. А це єдиний кабінет, де є вся інформація про українця", – пояснив він.

Федоров також розповів, що наразі в кабінеті громадянина можна подивитися, якою нерухомістю ви володієте, переглянути електронні документи, рухоме майно, землю та бізнес. Він також наголосив: щоб українці не заплутувалися, одразу варто розділити портал та додаток Дія.

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

Міністр зазначив, що у додатку є суто цифрові документи – посвідчення водія, інформація про технічний засіб, яким володієте людина. Також там з'явився й електронний паспорт. За словами Федорова, Україна першою у світ запровадила аналог такого документу.



Де можна використовувати е-паспорт / Інфографіка 24 каналу

"Натомість портал "Дія" – це вебресурс, де і є кабінет громадянина. Там ми запустили вже 27 послуг. Це, зокрема, реєстрація бізнесу, всього лише за 10 хвилин. Мені здається, що це найшвидша можливість у світі", – зауважив міністр.

За допомогою кабінету можна отримати статус безробітного та оформити виплати допомоги із безробіття. Також там є послуги, пов'язані з отриманням соціальної допомоги при народженні дитини,

– підкреслив чиновник.

Як повідомив Федоров, вже влітку 2020 року портал та додаток планують об'єднати: послуги з'являтимуться одночасно на обох ресурсах. Зараз міністерство також працює над розділами "Профіль виборця" та "Здоров'я", які мають з'явитися в особистому кабінеті громадянина.

"Будемо ухвалювати окремий законопроєкт, який розширюватиме можливість розвитку відображення даних. З цим затягувати не будемо. Робота ведеться, є певні технічні та нормативні питання. Влітку буде працювати повністю весь функціонал кабінету", – запевнив міністр.