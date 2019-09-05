Як виглядає сонячний вітер: неймовірне відео

Сонячний зонд Parker – перший в історії космічний апарат, який призначений для вивчення Сонця з близької дистанції. Під час своєї місії він вже двічі облетів навколо зірки та зробив перший знімок з середини атмосфери Сонця.

Один з інструментів на борту зонда – ширококутний датчик, що складається з двох телескопів, призначений для захоплення видимих ​​проявів сонячної активності, повідомляє Digital Trends.

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Що можна побачити на відео? На опублікованому відео Сонце знаходиться зліва за кадром, а на екрані чітко видно сонячний вітер – потік іонізованих частинок зліва направо. У правій частині кадру можна розгледіти яскраву крапку – планету Меркурій, і центр Чумацького Шляху. Білі смуги, що проходять через зображення, представляють собою частинки пилу.

Як виглядає сонячний вітер – дивіться відео

Ми дуже щасливі. Нам вдалося зібрати як мінімум удвічі більше даних, ніж ми спочатку розраховували отримати з цих перших двох проходів перигелію,

– зазначив директор відділу геліофізики в штаб-квартирі NASA Нікі Фокс.

Майбутні задачі зонда. Наступна стадія місії зонда – ще одна фаза перигелію, а в кінці грудня він повинен зробити обліт Венери. Це дасть вченим більше шансів зібрати нові дані про зірку, адже апарат використовує гравітацію планети для коригування траєкторії польоту.

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