24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як виглядають міста під час карантину: знімки із супутника

-
Як виглядають міста під час карантину / Unsplash

Через спалах коронавірусу по всьому світу стоять заводи, малий та великий бізнес завмер, а мільйони людей сидять вдома. Європа перейшла на режим карантину, однак і в інших частинах світу вводять карантинні заходи. Компанія Maxar Technologies опублікувала зображення із супутника, на яких можна побачити, що ж відбувається із світом в часи пандемії.

Наслідки епідемії

Цікаво Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

На супутникових знімках показані наслідки епідемії. Це і порожні аеропорти, і великі транспортні розв'язки, трафік на яких став значно менше, ніж коли б то не було з моменту їх відкриття.

На вулицях майже немає людей, коронавірус повністю змінив міста, перетворивши їх в "примари".

Як виглядають міста під час карантину: фотогалерея

 

 

Але є й інші фотографії, на яких видно, як на місці пустирів з'являються нові об'єкти. Це лікарні і госпіталі для інфікованих, які будують по всьому світу від Німеччини до Китаю. Представники Maxar Technologies вважають, що кількість подібних будівель буде рости, в той час як трафік в містах відновиться не скоро.

Що важливо знати про COVID-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 97 689 людей, а померло від неї 10 779 хворих. На території Україні уже зафіксували 480 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 11 із них виявилися летальним, ще 6 людям вдалося вилікуватися від хвороби.


Як відрізнити коронавірус від інших хвороб / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 34 018 людей, загалом захворіли 723 740 людей (дані станом на ранок 30 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 152 042 людей одужали від коронавірусу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Техно Техно Космос
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:06 Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній
IT-бізнес 5824
сьогодні , 10:03 Дизайн смартфона OnePlus 8 показали на офіційних зображеннях: фото
Смартфони 139
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 51656
сьогодні , 09:03 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Смартфони 16544
сьогодні , 02:14 Офіційно: голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку
Новини України 13333
сьогодні , 10:56 Українці, які прибули з В'єтнаму, опиралися обсервації, але на самоізоляцію погодилися
Новини України 20998
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 620140
сьогодні , 00:11 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людей
Лікування 21377
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:03 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
сьогодні 08:06 Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній
Ірина Полицька
29 березня 21:50 Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Михайло Года
28 березня 22:02 Де замовляти їжу онлайн: підбірка інтернет-магазинів продуктів в Україні
Ірина Полицька
25 березня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года

Новини
Більше новин
Залиште відгук