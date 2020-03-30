Як виглядають міста під час карантину: знімки із супутника

Через спалах коронавірусу по всьому світу стоять заводи, малий та великий бізнес завмер, а мільйони людей сидять вдома. Європа перейшла на режим карантину, однак і в інших частинах світу вводять карантинні заходи. Компанія Maxar Technologies опублікувала зображення із супутника, на яких можна побачити, що ж відбувається із світом в часи пандемії.

Наслідки епідемії

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На супутникових знімках показані наслідки епідемії. Це і порожні аеропорти, і великі транспортні розв'язки, трафік на яких став значно менше, ніж коли б то не було з моменту їх відкриття.

На вулицях майже немає людей, коронавірус повністю змінив міста, перетворивши їх в "примари".

Як виглядають міста під час карантину: фотогалерея

Але є й інші фотографії, на яких видно, як на місці пустирів з'являються нові об'єкти. Це лікарні і госпіталі для інфікованих, які будують по всьому світу від Німеччини до Китаю. Представники Maxar Technologies вважають, що кількість подібних будівель буде рости, в той час як трафік в містах відновиться не скоро.

Що важливо знати про COVID-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 97 689 людей, а померло від неї 10 779 хворих. На території Україні уже зафіксували 480 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 11 із них виявилися летальним, ще 6 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



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COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 34 018 людей, загалом захворіли 723 740 людей (дані станом на ранок 30 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 152 042 людей одужали від коронавірусу.

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