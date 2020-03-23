Як захиститися від коронавірусу: стартап оприлюднив 3D-дизайн захисної маски

Чилійський стартап Copper3D, що працює над створенням різного виду масок, що захищають від токсинів і інфекцій, оприлюднив 3D-дизайн захисної маски NanoHack.

Різні типи масок можна завантажити за посиланням.

Маска від Copper3D. Цей тип маски можна роздрукувати на 3D-принтері протягом 2 годин.

Важливо Коронавірус стрімко обвалив ринок смартфонів

Вже за перші дві доби дизайн маски завантажили 3 мільйони разів. Загалом, послугою скористались люди і організації із 48 країн.

Щоправда, через великий наплив користувачів, сайт, де оприлюднили дизайн, періодично недоступний. Як кажуть у стартапі, сервер не витримує понад 500 000 одночасних відвідувачів.

Дизайн маски завантажили 3 мільйони разів / copper3d.com

Коронавірус у світі

Станом на 23 березня, в світі підтвердили понад 353 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок вірусу загинули 15 418 людей. При цьому понад 100 тисяч людей вилікувались.

Попри жорсткі заходи щодо обмеження пересування, у ВООЗ кажуть, що темпи поширення коронавірус Covid-19 у світі прискорюються. Коронавірус виявили майже у кожній країні світу.

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